Коболев продает газ на 22% дороже, чем должно быть, - экс-министр соцполитики Рева

12 января, 2021, 16:50

Экс-министр соцполитики Андрей Рева заявил, что глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев продает газ для населения на 22% дороже, чем это должно быть

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспрессо.TV .

"Сегодня он (Андрей Коболев - глава НАК "Нафтогаз", - ред.) фактически пытается заменить монополию Фирташа (Дмитрий Фирташ - олигарх, бизнесмен, - ред.) на рынке розничного газа", - отметил Рева.

Экс-министр сообщил, что есть региональная газовая компания Фирташа, которая продает на 33% украинский газ дороже, чем сам Коболев напрямую.

"Почему Коболев имеет возможность на 33% продавать его дешевле. Потому что он изымает газ у компании "Укргаздобыча", то есть, он покупает по той цене, по какой он хочет, потому что это фактически структурное подразделение компании "Нафтогаз" и держит эту цену ниже, чем его конкурент. Соответственно, что люди делают? Люди переходят в компанию "Нафтогаз Украины". Он говорит: "Это настоящий рынок", - отметил Рева.

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По его словам, и. о. министра энергетики Юрий Витренко фактически раскрыл главный секрет Коболева.

"Он сказал, что Коболев врет, что на самом деле он сам завышает цену газа на 22%. То есть, на 33% от цены, которую Коболев установил для потребителей, они еще 33% берут. И представьте, что люди должны сегодня платить. А Коболев, в свою очередь, на 22% газ продает выше, чем это должно было быть", - подчеркнул экс-министр.

Рев считает, что именно это и есть новость, которую люди должны понять.

"Витренко пишет, если сейчас не вернуть государственное регулирование на рынке газа. А почему государственное регулирование. Потому что там есть один монополист. Если компания владеет более чем 70% газа на этом рынке, то она кто? Она монополист. Если она монополист, может быть рынок? Там должно быть антимонопольное регулирование цены газа, который потребляют люди", - добавил он.

Напомним, утром воскресенья, 10 января 2021 года, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов люди перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .

Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее.

Протесты прошли также в Житомирской и других областях.

11 января на Виннитчине прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.

Впоследствии, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.

Денис Шмыгаль сообщил, что на 12 января наработано два подхода снижения цены на газ. Первым подходом, который предложило Министерство энергетики, является формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину".

По словам Витренко, этот подход позволит удешевить газ для уязвимых групп населения на 45%. Вторым подходом, который предложила НАК "Нафтогаз Украины", является усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми поставщиками газа своего годового тарифа на газ.

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