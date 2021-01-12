Новый механизм формирования цены удешевит газ для населения на 45%, - Витренко

12 января, 2021, 11:58

Министерство энергетики предложило с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей на уровне "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков с фиксацией на год

Об этом министр энергетики Юрий Витренко написал в Facebook.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн, то есть на 44% меньше чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", - написал Витренко.

По его словам, Укргаздобыча будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус". Цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре.

"Для добывая компании даже лучше иметь фиксированную цену на год, чем каждый месяц переживать, что потрбино пересматривать планы бурения через изменение рыночной конъюнктуры", - отметил Витренко.

Министр добавил, что поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. При этом потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика. Если они не являются "уязвимыми" потребителями, то смогут выбрать и контракты с нефиксированной в год ценой, а любые другие контракты.

Напомним, утром воскресенья, 10 января 2021 года, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .

Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее.

Протесты прошли также в Житомирской и других регионах.

11 января в Винницкой прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.

Впоследствии, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.

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