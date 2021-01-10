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Espreso.tvОбщество"Нет - тарифному геноциду!". Под Харьковом перекрыли трассу на Симферополь

"Нет - тарифному геноциду!". Под Харьковом перекрыли трассу на Симферополь

Утром воскресенья, 10 января 2021 года, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь"

Об этом со ссылкой на харьковский информационный портал Главное.ua рассказывает Еспресо.TV .

"Люди требуют снизить тарфиы на газ", - отмечается в сообщении.

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Участники пикета ходят туда-сюда по пешеходному переходу. Патрульная полиция их не занимает.

В руках они держат плакаты с надписями "Нет - тарифном геноцида!" и "Люди не быдло".

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