"Нет - тарифному геноциду!". Под Харьковом перекрыли трассу на Симферополь

10 января, 2021, 10:43

Утром воскресенья, 10 января 2021 года, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь"

Об этом со ссылкой на харьковский информационный портал Главное.ua рассказывает Еспресо.TV .

"Люди требуют снизить тарфиы на газ", - отмечается в сообщении.

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Участники пикета ходят туда-сюда по пешеходному переходу. Патрульная полиция их не занимает.

В руках они держат плакаты с надписями "Нет - тарифном геноцида!" и "Люди не быдло".

Напомним, нардеп-"слуга" Алексей Леонов считает, что во время карантина Зе-власть уничтожает малый бизнес .

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