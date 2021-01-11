"Тарифные" протесты: в Винницкой области проходят 4 акции с перекрытием дорог
11 января, 2021, 14:29
В Винницкой области проходят митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги
Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникации полиции в Винницкой области.
"Суммарно в них принимают участие более 100 человек. Люди протестуют против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Они устроили ограничение движения на одной из международных трасс и улицах населенных пунктов", - сообщили в департаменте.
В Жмеринке протестующие устроили ограничение движения на международной трассе М-21, двигаясь по пешеходному переходу возле города.
На местах проведения акции общественный порядок обеспечивают правоохранители.
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