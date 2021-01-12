Минэнерго: В Украине на складах ТЭС не хватает угля перед морозами
Об этом свидетельствует статистическая информация Минэнерго.
Как отмечается, в Украине на складах ТЭС находится 233 тыс. тонн угля антрацитовой группы, который не добывается в Украине, а также 388,8 тыс. тонн угля газовой группы украинской добычи.
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В ведомстве отметили, что по нормам гарантированных запасов в соответствии с Порядком формирования прогнозного баланса ОЭС, на складах должно находиться минимум 208,9 тыс. тонн угля антрацитовой группы и 737,2 тыс. тонн угля газовой группы, в целом - 946,1 тыс. тонн.
В свою очередь, в этот период января 2020 года на складах ТЭЦ было 2,6 млн тонн угля.
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В то же время на складах ТЭЦ - 137,5 тыс. тонн угля, это больше норматива в 124,7 тыс. тонн.
- Напомним, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов люди перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь".
- Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее. Протесты прошли также на Житомирщине, в Черновцах, на Херсонщине и в других регионах. Также в Винницкой области прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.
- Впоследствии, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.
- Денис Шмыгаль сообщил, что на 12 января наработано два подхода снижения цены на газ. Первым подходом, который предложило Министерство энергетики, является формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину". По словам Витренко, этот подход позволит удешевить газ для уязвимых групп населения на 45%. Вторым подходом, который предложила НАК "Нафтогаз Украины", является усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми поставщиками газа своего годового тарифа на газ.
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