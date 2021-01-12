Минэнерго: В Украине на складах ТЭС не хватает угля перед морозами

12 января, 2021, 19:56

На складах украинских ТЭС находится на 324 тыс. тонн угля меньше необходимой нормы

Об этом свидетельствует статистическая информация Минэнерго.

Как отмечается, в Украине на складах ТЭС находится 233 тыс. тонн угля антрацитовой группы, который не добывается в Украине, а также 388,8 тыс. тонн угля газовой группы украинской добычи.

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В ведомстве отметили, что по нормам гарантированных запасов в соответствии с Порядком формирования прогнозного баланса ОЭС, на складах должно находиться минимум 208,9 тыс. тонн угля антрацитовой группы и 737,2 тыс. тонн угля газовой группы, в целом - 946,1 тыс. тонн.

В свою очередь, в этот период января 2020 года на складах ТЭЦ было 2,6 млн тонн угля.

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В то же время на складах ТЭЦ - 137,5 тыс. тонн угля, это больше норматива в 124,7 тыс. тонн.

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