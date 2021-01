Штормовой ветер и гололедица: синоптик Наталья Диденко о погоде 13 января

12 января, 2021, 14:40

В Украины 13 января придет циклон, ожидается мокрый снег, гололед, гололедица и сильный ветер

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"К нам несется циклон! Уже ближайшей ночью этот южный циклон существенно усложнит погоду в южной части Украины", - отметила синоптик.

Так, ожидается дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, сильный, до штормового, северо-восточный ветер.

В течение суток 13-го января сложные погодные условия постепенно охватят также юго-восточную часть, Восток Украины, а также Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей.

Днем 13-го января в Одесской области ситуация успокоится.

Снег выпадет завтра также в западных областях Украины. В западной части пока температура воздуха днем будет превышать 0 ° C.

В Украине ближайшей ночью ожидается -2 ° C ... -7 ° C, завтра днем 0 ° C ... -4 ° C, на юге и западе около 0 ° C.

"Воздушная масса арктического происхождения начнет заплывать в Украине с 14-го января, начнет с северных областей", - отметила госпожа Диденко.

В Киеве осадков не предвидится.

"Однако если "хвост" атмосферного фронта все же черкнет - и столицы подсыплю снега", - сообщила Наталья Диденко.

Ночью в Киеве ожидается -2 ° C ... -4 ° C, днем около -1 ° C.

Похолодание начнет в Киев заходить с 14-го января, пик морозов придется на 15-19 января. Предполагается в ночные часы до -15 ° C ... -19 ° C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb