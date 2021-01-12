Горсовет Черновцов просит Зеленского и Шмыгаля пересмотреть тарифы и отменить карантин
Об этом говорится на сайте Черновицкого городского совета.
"Сегодня, 12 января, на внеочередной сессии депутаты зачитали и утвердили текст обращения к Президенту Украины, Премьер-министру и главному санитарному врачу Украины. В частности, городские избранники просят снять карантин и пересмотреть тарифы на коммунальные услуги", - говорится в сообщении .
Также, депутаты освободили местных предпринимателей от уплаты аренды.
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"Бизнес находится сейчас на грани выживания, поэтому должен иметь поддержку со стороны депутатского корпуса", - отметил депутат Иван Гончарюк.
За соответствующее решение проголосовали 30 депутатов из 31 зарегистрированного в сессионном зале.
- Напомним, в Украине с 8 января начал действовать усиленный карантин, он продлится до 24 января.
- В свою очередь утром воскресенья, 10 января 2021 года, в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов люди перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .
- Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее.
- Протесты прошли также в Житомирской и других регионах.
- 11 января в Винницкой области прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.
- Впоследствии, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.
- Денис Шмыгаль сообщил, что на 12 января наработано два подхода снижения цены на газ. Первым подходом, который предложило Министерство энергетики, является формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину".
- По словам Витренко, этот подход позволит удешевить газ для уязвимых групп населения на 45%. Вторым подходом, который предложила НАК "Нафтогаз Украины", является усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми поставщиками газа своего годового тарифа на газ.
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