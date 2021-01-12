Горсовет Черновцов просит Зеленского и Шмыгаля пересмотреть тарифы и отменить карантин

12 января, 2021, 18:09

Депутаты Черновицкого горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой отменить карантин и не повышать тарифы на коммунальные услуги

Об этом говорится на сайте Черновицкого городского совета.

"Сегодня, 12 января, на внеочередной сессии депутаты зачитали и утвердили текст обращения к Президенту Украины, Премьер-министру и главному санитарному врачу Украины. В частности, городские избранники просят снять карантин и пересмотреть тарифы на коммунальные услуги", - говорится в сообщении .

Также, депутаты освободили местных предпринимателей от уплаты аренды.

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"Бизнес находится сейчас на грани выживания, поэтому должен иметь поддержку со стороны депутатского корпуса", - отметил депутат Иван Гончарюк.

За соответствующее решение проголосовали 30 депутатов из 31 зарегистрированного в сессионном зале.

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