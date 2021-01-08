В Украине начался усиленный карантин: какие ограничения будут действовать
8 января, 2021, 00:00
С 8 января начинается усиленный карантин, он продлится до 24 января
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С 8 января и до 24 января в Украине запрещается:
- посещение учебных заведений, кроме детсадов;
- работа общепита, кроме как на вынос или доставка;
- проведения массовых мероприятий;
- работа ТРЦ;
- проведение массовых культурных мероприятий;
- посещение спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- работа непродовольственных рынков;
- работа магазинов, которых нет в списке разрешенных.
В то же время ограничения не распространяются на:
- работу общественного транспорта;
- торговлю продовольственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями и ветпрепаратами;
- торговлю средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;
- торговлю бытовой химией и печатной прессой;
- работу СТО и АЗС;
- работу банков и почтовых операторов;
- работу парикмахерских и салонов красоты, но по предварительной записи;
- работу гостиниц при условии ограниченного времени работы зоны общего питания (с 6:00 до 11:00)
- спортивные мероприятия профессиональных клубов, но без зрителей.
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