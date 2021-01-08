В Украине начался усиленный карантин: какие ограничения будут действовать

8 января, 2021, 00:00

С 8 января начинается усиленный карантин, он продлится до 24 января

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С 8 января и до 24 января в Украине запрещается:

посещение учебных заведений, кроме детсадов;

работа общепита, кроме как на вынос или доставка;

проведения массовых мероприятий;

работа ТРЦ;

проведение массовых культурных мероприятий;

посещение спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

работа непродовольственных рынков;

работа магазинов, которых нет в списке разрешенных.

В то же время ограничения не распространяются на:

работу общественного транспорта;

торговлю продовольственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями и ветпрепаратами;

торговлю средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;

торговлю бытовой химией и печатной прессой;

работу СТО и АЗС;

работу банков и почтовых операторов;

работу парикмахерских и салонов красоты, но по предварительной записи;

работу гостиниц при условии ограниченного времени работы зоны общего питания (с 6:00 до 11:00)

спортивные мероприятия профессиональных клубов, но без зрителей.