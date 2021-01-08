 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Украине начался усиленный карантин: какие ограничения будут действовать

В Украине начался усиленный карантин: какие ограничения будут действовать


фото: ЕП
С 8 января начинается усиленный карантин, он продлится до 24 января

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С 8 января и до 24 января в Украине запрещается:

  • посещение учебных заведений, кроме детсадов;
  • работа общепита, кроме как на вынос или доставка;
  • проведения массовых мероприятий;
  • работа ТРЦ;
  • проведение массовых культурных мероприятий;
  • посещение спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
  • работа непродовольственных рынков;
  • работа магазинов, которых нет в списке разрешенных.

В то же время ограничения не распространяются на:

  • работу общественного транспорта;
  • торговлю продовольственными товарами, лекарствами, медицинскими изделиями и ветпрепаратами;
  • торговлю средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;
  • торговлю бытовой химией и печатной прессой;
  • работу СТО и АЗС;
  • работу банков и почтовых операторов;
  • работу парикмахерских и салонов красоты, но по предварительной записи;
  • работу гостиниц при условии ограниченного времени работы зоны общего питания (с 6:00 до 11:00)
  • спортивные мероприятия профессиональных клубов, но без зрителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2021 пятница

7 января, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать