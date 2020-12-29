Полиция и прокуратура требуют взять под стражу Микитася, - Геращенко

29 декабря, 2020, 18:23

Правоохранители просят суд взять экс-президента компании "Укрбуд" Максима Микитася под стражу

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook .

"Полиция и прокуратура обратились в суд с требованием избрать меру пресечения Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия", - подчеркнул он.

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По словам Геращенко, НАБУ могло бы также обратиться в суд с требованием изменить ему меру пресечения в связи с нарушением условий домашнего ареста.

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