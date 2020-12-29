Полиция и прокуратура требуют взять под стражу Микитася, - Геращенко
29 декабря, 2020, 18:23
Правоохранители просят суд взять экс-президента компании "Укрбуд" Максима Микитася под стражу
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook .
"Полиция и прокуратура обратились в суд с требованием избрать меру пресечения Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия", - подчеркнул он.
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По словам Геращенко, НАБУ могло бы также обратиться в суд с требованием изменить ему меру пресечения в связи с нарушением условий домашнего ареста.
- 3 декабря екснардеп Микитась пошел на сделку со следствием и был переведен на круглосуточный домашний арест.
- 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не пустили в Офис президента для процедуры. 21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
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