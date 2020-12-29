Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека, - СМИ
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.
"Сегодня у Микитася происходили следственные действия, ему сообщено о подозрении в заказе похищения юриста столичной компании", - сказал источник.
Адвокат Микитася Артур Габриелян прокомментировал ситуацию журналистам Hromadske .
Он обыски связывает с делом заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, в котором Микитась и свидетельствует против бывшего коллеги.
"Татаров с помощью подконтрольных ему следователей полиции осуществляет месть и влияние на Микитася, чтобы тот отказался от показаний", - отметил Габриелян.
Дело касается якобы похищения юриста Олега Мирошниченко, в начале месяца, который обвинил Микитася.
"Микитась никакого отношения к похищению, если такое было, не имеет", - заверил адвокат.
СМИ сообщали, Микитась якобы дал Мирошниченко взятку в 800 тысяч долларов, чтобы тот организовал нужное решение в суде. Но адвокат вопрос не решил. В результате Микитась якобы заказал его похищение четырем лицам для выбивания долга.
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