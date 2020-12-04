Автор ролика с угрозами венграм Закарпатья - иностранец, который покинул страну в день опубликования, - Клименко

4 декабря, 2020, 22:03

Глава Нацпола Игорь Клименко рассказал о новых угрозах венграм Закарпатья и связал их с роликом, где якобы украинский активист на фоне дорожного знака "Берегово" и флага "Правого сектора" угрожает нацменьшинству

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Еспресо.TV.

По словам силовика, 4 декабря в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгров начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. В письмах отмечалось, что в противном случае их ждет физическая расправа.

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По факту угроз следователи полиции Закарпатья начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит до 5 лет лишения свободы.

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Клименко напомнил, что за несколько дней до этого в Интернете появилось видео, на котором неизвестный в Балаклаве и военной форме угрожал гражданам Украины венгерского происхождения физической расправой. Полицейские установили лицо, вероятно причастное к этому преступлению.

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"Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист угрожает представителям венгерского национального меньшинства, появилось на Ютуб-канале блогера из Сербии. А после того как ролик распространился в Украине, она его удалила", - сказал Игорь Клименко.

Скриншот видео, где якобы член "ПС" угрожает венграм

Председатель Национальной полиции Украины подчеркнул, что полученные 4 декабря электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепочки. И не исключено, что в этой истории есть иностранный "след".

Напомним, накануне ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовал провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного человека в маске, который на фоне будто бы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" грозит украинцам венгерского происхождения.

30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

Также Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.

1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации в Закарпатье и отношениях между странами

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртовской ОТГ во время присяги пели не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".

2 ноября венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной"

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