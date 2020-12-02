Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты ОТГ во время присяги пели "молитву", а не венгерский гимн

2 декабря, 2020, 14:52

Депутаты Сюртовской сельской ОТГ на Закарпатье во время присяги распевали не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет"

Об этом говорится в заявлении посольства Венгрии в Украине, переданном ЕП.

"Лицо, которое сделало запись и опубликовало его с очевидно недоброжелательной целью, намеренно не записало государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", - говорится в заявлении.

Издание сообщает, что гимн, "которому несколько сотен лет", написанный в 1823 году венгерским поэтом Ференцем Кельчеи.

"Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому). Они хранятся и используются венгерскими общинами не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации", - пояснили в посольстве.

Там указали на закон Украины о нацменьшинствах, который гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

"Это стало возможным благодаря такому примерному и современному законодательному положению, и сейчас уже десятилетиями наблюдается та практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва", - заявили в посольстве.

Служба безопасности Украины проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.