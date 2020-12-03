Лидеру партии венгров Украины Брензовичу готовят подозрение, - глава Закарпатской ОГА

3 декабря, 2020, 08:55

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что прокуратура области готовит подозрение лидеру партии венгров Украины Василию Брензовичу

Об этом Петров рассказал в интервью Укринформа.

"Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с правоохранителями - они уверены, что будет подозрение", - сказал он.

На уточнение, идет ли речь о Брензовиче, Петров ответил утвердительно.

"По результатам деятельности гражданина Украины Брензовича. У нас ведь не фонд, не партия к ответственности привлекают, а физическое лицо. Я это подчеркивал сразу после скандала: если вы вызвали такой резонанс, то вы отвечать за свои действия", - заявил Петров .

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

Также Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной общины, которые выполнили венгерский гимн во время присяги.

1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации в Закарпатье и отношения между странами

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртивськой ОТГ во время присяги пели не воспевание Венгрии , а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".

2 ноября венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной"