"Правый сектор" заявил, что непричастен к видео с угрозами в адрес венгров

1 декабря, 2020, 20:40

Партия "Правый сектор" заявила, что не имеет отношения к провокационному видео с угрозами в адрес украинских венгров

Об этом сообщает 5 канал.

В партии объяснили, что это провокация, а человек на видео никакого отношения к партии или движению "Правый сектор" не имеет.

"Никакого вообще отношения ни организация "Правый сектор", ни какие-либо активисты "Правого сектора" не имеют к этому всему. Это не флаг "Правого сектора", это просто красно-черный флаг и снизу то ли шарфик, то ли что-то такое, то, что у нас продается на каждом шагу. то есть это даже не наша символика официальная", - заявил руководитель партии Андрей Тарасенко.

Накануне ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного человека в маске, который на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения.

1 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что приложит все усилия, чтобы "разоблачить и наказать" людей которые угрожали украинским венграм.