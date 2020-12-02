Депутаты Европарламента от Венгрии назвали обыски на Закарпатье "гражданской войной"

2 декабря, 2020, 19:25

2 ноября венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной"

Об этом сообщает kiszo.net , передает " НВ ".

"Украинская власть создала на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье", - говорится в заявлении депутатов "Фидес".

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Европарламентарии назвали обыски "политически мотивированными" и направленными на запугивание.

"В ассоциированной стране Европейского союза, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский союз и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - говорится в заявлении.

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря. 1 декабря глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства. Также Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.

проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые исполнили венгерский гимн во время присяги. 1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации в Закарпатье и отношениях между странами

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртивской ОТО во время присяги пели не воспевание Венгрии , а "молитву венгров, которой несколько сотен лет"

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