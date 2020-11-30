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МИД Венгрии вызывает посла Украины в связи с обысками в Закарпатье

Министерство иностранных дел Венгрии вызывает посла Украины в Будапеште в связи с обысками в Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина принимает меры, которые напрягают отношения между странами, сообщает "Первый".

МИД Венгрии вызвал посла Украины Любовь Непоп.

1 декабря Венгрия на встрече с членами НАТО будет жаловаться на действия власти и правоохранительных органов Украины относительно венгерского меньшинства в Закарпатье.

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