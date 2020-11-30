МИД Венгрии вызывает посла Украины в связи с обысками в Закарпатье
30 ноября, 2020, 22:00
Министерство иностранных дел Венгрии вызывает посла Украины в Будапеште в связи с обысками в Закарпатье
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина принимает меры, которые напрягают отношения между странами, сообщает "Первый".
МИД Венгрии вызвал посла Украины Любовь Непоп.
1 декабря Венгрия на встрече с членами НАТО будет жаловаться на действия власти и правоохранительных органов Украины относительно венгерского меньшинства в Закарпатье.
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- Напомним, что в Закарпатье руководителей иностранного благотворительного фонда заподозрили в ведении подрывной деятельности в пользу Венгрии.