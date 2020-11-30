СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией: подозревают покушение на суверенитет
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Проверяется информация о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.
"Изучается возможное вмешательство во внутренние дела и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны", - говорится в сообщении.
СБУ изучает возможное содействие Венгрии отдельными украинскими деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов в ведении подрывной деятельности, в частности с признаками государственной измены.
Во время обысков правоохранители нашли материалы, которые популяризируют так называемую Великую Венгрию и создание этнической автономии в Закарпатье.
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