 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией: подозревают покушение на суверенитет

СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией: подозревают покушение на суверенитет

На Закарпатье руководителей иностранного благотворительного фонда заподозрили в ведении подрывной деятельности в пользу Венгрии

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Проверяется информация о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

"Изучается возможное вмешательство во внутренние дела и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны", - говорится в сообщении.

СБУ изучает возможное содействие Венгрии отдельными украинскими деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов в ведении подрывной деятельности, в частности с признаками государственной измены.

Во время обысков правоохранители нашли материалы, которые популяризируют так называемую Великую Венгрию и создание этнической автономии в Закарпатье.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать