"Хотят сделать это венгерским пространством": Климкин о исполнении гимна Венгрии в совете на Закарпатье
Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Я в последние годы, когда все начинало разворачиваться был семь или восемь раз и был три недели назад на конференции "Open Zakarpattia ". Ну вот посмотрите, Берегово, заходите там часы - венгерское время, три флага - наш (украинский - ред.), ЕС и, конечно, венгерский. Ну пусть венгерский флаг уже, притянут за уши, можно считать символом национальной идентичности. Но гимн, и петь гимн - это уж точно не символ национальной идентичности венгров, это государственный символ ", - отметил Климкин.
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Бывший министр считает подобные действия абсолютно сознательной провокацией.
"А ответ должен быть очень простой. Все финансирования венгерское, которое есть, оно должно происходить только прозрачно и только сообща. А если так не происходит, то никакого финансирования. Вот над этим должны работать абсолютно последовательно. Это будет, как холодный душ, для венгров. И без этого они никак не могут. Они понимают, что это наше государственное пространство, но во всем остальном хотят сделать это венгерским пространством. Во всем абсолютно: финансирование, привычки, языковое, этническое пространство. Это их цель ", - подчеркнул Климкин.
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По его словам, власти будут проводить на Закарпатье очень оперативную и последовательную политику, чтобы без Украины ничего не происходило.
- Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.
- 1 декабря глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.
- Также Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовсьой сельской объединенной территориальной общины, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.
- 1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации в Закарпатье и отношениях между странами
- 2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртовской ОТО во время присяги пели не воспевание Венгрии , а "молитву венгров, которой несколько сотен лет"
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