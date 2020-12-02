"Хотят сделать это венгерским пространством": Климкин о исполнении гимна Венгрии в совете на Закарпатье

2 декабря, 2020, 21:10

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что исполнением гимна Венгрии в совете ОТО на Закарпатье и другими похожими действиями хотят создать венгерское пространство в регионе

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Я в последние годы, когда все начинало разворачиваться был семь или восемь раз и был три недели назад на конференции "Open Zakarpattia ". Ну вот посмотрите, Берегово, заходите там часы - венгерское время, три флага - наш (украинский - ред.), ЕС и, конечно, венгерский. Ну пусть венгерский флаг уже, притянут за уши, можно считать символом национальной идентичности. Но гимн, и петь гимн - это уж точно не символ национальной идентичности венгров, это государственный символ ", - отметил Климкин.

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Бывший министр считает подобные действия абсолютно сознательной провокацией.

"А ответ должен быть очень простой. Все финансирования венгерское, которое есть, оно должно происходить только прозрачно и только сообща. А если так не происходит, то никакого финансирования. Вот над этим должны работать абсолютно последовательно. Это будет, как холодный душ, для венгров. И без этого они никак не могут. Они понимают, что это наше государственное пространство, но во всем остальном хотят сделать это венгерским пространством. Во всем абсолютно: финансирование, привычки, языковое, этническое пространство. Это их цель ", - подчеркнул Климкин.

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По его словам, власти будут проводить на Закарпатье очень оперативную и последовательную политику, чтобы без Украины ничего не происходило.

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