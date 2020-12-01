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Кулеба вызвал на разговор венгерского посла

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации в Закарпатье и отношениях между странами

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба в разговоре с венгерским послом вспомнил недавний инцидент с исполнением гимна Венгрии депутатами ОТГ в Закарпатской области, назвав такую ситуацию недопустимой.

Министр призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые создают "деструктивное напряжение" в украинско-венгерских отношениях. Также стороны обсудили недавние обыски в Закарпатской области, которые провела Служба безопасности Украины. Кулеба заверил, что действия украинских правоохранителей никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

"Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть "запугивания" венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - подчеркнул глава МИД.

  • Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.
  • 1 декабря председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.
  • Также Служба безопасности Украины проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной громады, исполнивших венгерский гимн во время присяги.
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