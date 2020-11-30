Точной даты введения локдауна в Украине пока нет, - Мендель
Об этом она сообщила в Instagram.
"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", - подчеркнула Мендель.
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Она отметила, что в настоящее время изучаются все возможные сценарии, прогнозы, а также прорабатываются возможности медицинской системы и экономики.
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"Угроза локдауна зависит от каждого из нас в отдельности: как мы придерживаемся мер безопасности, подвергаем ли опасности других!" - добавила Мендель.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовится к возможному усилению карантина на зимние праздники.
- Глава МВД Арсен Аваков высказался за скорейшее внедрение трехнедельного локдауна в Украине.
- В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский и правительство введут локдаун в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине.
- Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Верховной Раде ожидают, что у правительства будут варианты по введению жесткого карантина до 4 декабря.
- Как известно, 30 ноября проходит совещание президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабмина и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) о необходимости внедрения локдауна.
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