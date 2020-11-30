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Точной даты введения локдауна в Украине пока нет, - Мендель


фото: ukrinform
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что возможность введения локдауна в Украине сохраняется, но пока точной даты его введения нет

Об этом она сообщила в Instagram.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", - подчеркнула Мендель.

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Она отметила, что в настоящее время изучаются все возможные сценарии, прогнозы, а также прорабатываются возможности медицинской системы и экономики.

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"Угроза локдауна зависит от каждого из нас в отдельности: как мы придерживаемся мер безопасности, подвергаем ли опасности других!" - добавила Мендель.

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