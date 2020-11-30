В Харькове не хотят останавливать транспорт в случае введения локдауна

30 ноября, 2020, 18:07

В горсовете Харькова рассчитывают на разрешение работать общественному транспорту при введении жесткого карантина

Об этом рассказал "Сегодня" глава департамента по делам информации горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

"Говорят об "индивидуальном" локдауне с особенностями тех или иных регионов. Будем надеяться на то, что особенность нашего региона будет такой, что общественному транспорту позволят работать", - отметил он.

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