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В Харькове не хотят останавливать транспорт в случае введения локдауна


фото: reuters
В горсовете Харькова рассчитывают на разрешение работать общественному транспорту при введении жесткого карантина

Об этом рассказал "Сегодня" глава департамента по делам информации горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

"Говорят об "индивидуальном" локдауне с особенностями тех или иных регионов. Будем надеяться на то, что особенность нашего региона будет такой, что общественному транспорту позволят работать", - отметил он.

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