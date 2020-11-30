В Харькове не хотят останавливать транспорт в случае введения локдауна
30 ноября, 2020, 18:07
В горсовете Харькова рассчитывают на разрешение работать общественному транспорту при введении жесткого карантина
Об этом рассказал "Сегодня" глава департамента по делам информации горсовета Харькова Юрий Сидоренко.
"Говорят об "индивидуальном" локдауне с особенностями тех или иных регионов. Будем надеяться на то, что особенность нашего региона будет такой, что общественному транспорту позволят работать", - отметил он.
Читайте также: Садовый: Львов не будет вводить локдаун на праздники, если Кабмин примет такое решение
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb