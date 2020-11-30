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Espreso.tvЭкономикаУ Зеленского анонсировали совещание по внедрению локдауна

У Зеленского анонсировали совещание по внедрению локдауна


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с представителями Кабмина и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) необходимость внедрения локдауна

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, представители Кабинета министров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в частности, министр здравоохранения Максим Степанов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также СНБО, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозам, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что без жесткого карантина не обойтись", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

В пресс-службе добавили, что средства на приобретение тестов на антиген разблокированы и отныне начнется их закупка. Украинцам, которые не имеют семейного врача, в Офисе президента посоветовали звонить на созданную горячую линию Министерства здравоохранения, где они смогут получить консультацию и при необходимости вызвать мобильную бригаду.

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители уже составили 8,6 тыс. протоколов.

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