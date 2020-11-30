У Зеленского анонсировали совещание по внедрению локдауна

30 ноября, 2020, 14:23

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, представители Кабинета министров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в частности, министр здравоохранения Максим Степанов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также СНБО, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозам, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что без жесткого карантина не обойтись", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

В пресс-службе добавили, что средства на приобретение тестов на антиген разблокированы и отныне начнется их закупка. Украинцам, которые не имеют семейного врача, в Офисе президента посоветовали звонить на созданную горячую линию Министерства здравоохранения, где они смогут получить консультацию и при необходимости вызвать мобильную бригаду.

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители уже составили 8,6 тыс. протоколов.

28 ноября Давид Арахамия заявил, что после доклада министра здравоохранения Максима Степанова, Верховная Рада примет решение относительно эффективности карантина выходного дня .

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