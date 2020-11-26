"Необходимо вводить локдаун как можно быстрее, сроком 3 или 4 недели", - Аваков

26 ноября, 2020, 12:21

Глава МВД высказался за скорейшее внедрение трехнедельного локдауна в Украине

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире одного из телеканалов, передает " Цензор.нет".

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун быстрее, сроком три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, так как речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", - отметил министр.

"Я радикальный, нужно вводить локдаун немедленно", - добавил Аваков.

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