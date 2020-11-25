Готовимся к возможному усилению карантина на зимние праздники - Шмыгаль

25 ноября, 2020, 13:44

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовится к возможному усилению карантина на зимние праздники

Об этом он заявил на заседании правительства 25 ноября.

"Подчеркиваю, мы готовимся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас вся страна находится в "оранжевой" зоне и действует карантин выходного дня.

"И это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям. Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи такая мобильность снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной ", - подчеркнул премьер.

По его словам, меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости.

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"Результатом всех этих мероприятий должен стать выход на плато по количеству заболевших на начало декабря. Вероятно улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня и по количеству занятых коек и по количеству заболевших", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что о введении более жестких мер сейчас речь не идет, но правительство разрабатывает план реагирования на случай ухудшения ситуации.

"Но мы понимаем, что конец декабря и начало января - период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто , что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса ", - добавил он.

Так, министр культуры Александр Ткаченко предлагает ввести двухнедельный локдаун, привязанный к праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут жесткий карантин в случае коллапса медицинской системы.

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