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Espreso.tvОбществоКорниенко заявил, что в Раде ждут вариантов Кабмина по локдауну до 4 декабря

Корниенко заявил, что в Раде ждут вариантов Кабмина по локдауну до 4 декабря


фото: fb
В Верховной Раде ожидают, что у правительства будут варианты по введению жесткого карантина до 4 декабря

Об этом РБК-Украина заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"До пятницы они (Кабмин - ред.) должны понять сами, которые будут варианты, не вводить в пятницу (локдаун, - ред.), а рассказать нам, как вводить позже", - пояснил он.

  • Кабинет министров рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна", который будет учитывать уровень заболеваемости в каждом регионе.

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