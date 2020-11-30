Корниенко заявил, что в Раде ждут вариантов Кабмина по локдауну до 4 декабря
30 ноября, 2020, 14:19
В Верховной Раде ожидают, что у правительства будут варианты по введению жесткого карантина до 4 декабря
Об этом РБК-Украина заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"До пятницы они (Кабмин - ред.) должны понять сами, которые будут варианты, не вводить в пятницу (локдаун, - ред.), а рассказать нам, как вводить позже", - пояснил он.
- Кабинет министров рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна", который будет учитывать уровень заболеваемости в каждом регионе.
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