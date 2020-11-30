Корниенко заявил, что в Раде ждут вариантов Кабмина по локдауну до 4 декабря

30 ноября, 2020, 14:19

В Верховной Раде ожидают, что у правительства будут варианты по введению жесткого карантина до 4 декабря

Об этом РБК-Украина заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"До пятницы они (Кабмин - ред.) должны понять сами, которые будут варианты, не вводить в пятницу (локдаун, - ред.), а рассказать нам, как вводить позже", - пояснил он.

Кабинет министров рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна", который будет учитывать уровень заболеваемости в каждом регионе.