Украина введет локдаун, если ситуация с COVID-19 ухудшится, - Мендель о заявлении Авакова

26 ноября, 2020, 16:27

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии Украинской правде относительно заявления министра внутренних дел Арсена Авакова.

По ее словам, Зеленский проводит консультации и совещания по распространению и предотвращению коронавирусной инфекции. Президент, Офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий.

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"На сегодняшний день медицинская система Украины была реабилитирована настолько, что выдерживает нынешнее нагрузки, однако, как видим, ситуация быстро меняется. Именно поэтому Владимир Зеленский инициировал восстановление действующих и разработку новых программ экономической помощи бизнесу и социальной поддержки населению в случае необходимости жесткого карантина", - заметила Мендель.

Она подчеркнула, что, при условии ухудшения ситуации, Украина должна будет внедрить локдаун.

"Для сохранения прежде всего жизни людей, а также нашей медицинской системы. В то же время парламенту предложено проголосовать законотворческие инициативы по экономической поддержке", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь добавила, что Зеленский рассматривает локдаун как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации".

Напомним, глава МВД Арсен Аваков высказался за скорейшее внедрение трехнедельного локдауна в Украине.

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