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Espreso.tvОбществоСадовый: Львов не будет вводить локдаун на праздники, если Кабмин примет такое решение

Садовый: Львов не будет вводить локдаун на праздники, если Кабмин примет такое решение


фото: city-adm.lviv
Во Львове не хотят вводить локдаун на праздники из-за "особой атмосферы" в городе

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, передает пресс-служба горсовета.

"Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", - заявил Садовый.

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