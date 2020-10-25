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Espreso.tvОбщество"Опора" назвала явку по Украине по состоянию на 12:00

"Опора" назвала явку по Украине по состоянию на 12:00

На 12:00 воскресенья, 25 октября 2020 года, своим избирательным правом при голосовании на местных выборах воспользовались только 13,5% зарегистрированных в Украине избирателей

Такие данные приводит сеть "Опора", передает Еспресо.TV .

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