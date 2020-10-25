"Опора" назвала явку по Украине по состоянию на 12:00
25 октября, 2020, 14:47
На 12:00 воскресенья, 25 октября 2020 года, своим избирательным правом при голосовании на местных выборах воспользовались только 13,5% зарегистрированных в Украине избирателей
Такие данные приводит сеть "Опора", передает Еспресо.TV .
- Напомним, сегодня в Украине выбирают местных глав и депутатов .
- Одновременно на входе на избирательные участки происходит инициированный Владимиром Зеленским опроса , проведением которого руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95", выходец из Кривого Рога Артем Гагарин .
- Прибывших на голосование просить ответить на 5 вопросов от президента .
- Активисты движения "Честно" сообщают, что в Харькове опросника "от Зеленского" обещают денежное вознаграждение размером 1 тыс. Грн в день .
- Нередко эту работу выполняют несовершеннолетние . Оппозиция называет подобные факты "отвратительнее, за гречку" .
- При этом в партии "Слуга народа" официально заявляют, что якобы наняли для проведения опроса социологической компании.
- В свою очередь Зеленский уверяет, что вскоре общество увидит всю информацию о источников финансирования "опроса" .
- Как подчеркивает министр внутренних дел Арсен Аваков, опросы вне избирательного участка законное, но и не обязательно .
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