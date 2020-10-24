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Espreso.tvОбществоТурчинов: Советую не только игнорировать "опрос от Зеленского", но и документировать это преступление и вызывать правоохранителей

Турчинов: Советую не только игнорировать "опрос от Зеленского", но и документировать это преступление и вызывать правоохранителей

"Опрос от Зеленского" - это попытка в день голосования нагло агитировать за провластную партию, злоупотребление властью и грубое нарушение Конституции и законодательства Украины

Об этом 24 октября 2020 года заявил руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии.

По его словам, грязные технологии, примененные Зе-командой, предусматривают непосредственное влияние на избирателей в день голосования.

"Они будут пытаться пропускать людей через палатки для опроса еще до того, как они проголосуют, чтобы создать у граждан впечатление, что Зе-слуги беспокоятся об их будущем и в ближайшее время будут реализовывать популистский бред, указанный в вопросах", - сказал Турчинов, отметив, так называемых "волонтеров" нанимают за неучтенную наличность (черный нал), что также является преступлением.

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Политик отметил, что цинизм этого фарса заключается еще и в том, что "у Зеленского были все механизмы для реализации всех своих прихотей и обещаний во время пребывания в должности (монобольшинство, правительство, местные администрации)".

"Он мог все это сделать, как сделал, в частности, с легализацией азартных игр, о которой никто ни у кого не спрашивал", - пояснил Турчинов.

"Советую всем не участвовать в этом преступном фарсе, не становиться его соучастниками, демонстративно игнорируя эту провокацию. А в случае навязчивого приставания к вам представителей "Слуг народа" в месте расположения избирательных участков, - фиксировать эти нарушения, составлять акты и заявления о совершении преступления и вызвать правоохранителей", - сказал он, резюмировав, что никто не имеет права агитировать в день голосования и препятствовать волеизъявлению наших граждан.

  • Голосование на местных выборах в Украине состоится завтра, 25 октября 2020 года.
  • Одновременно на входе на избирательные участки происходить инициированное Владимиром Зеленским так называемое опроса. Прибывших на голосование просить ответить на 5 вопросов от президента.

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