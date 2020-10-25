Опросы вне избирательного участка законны. Но и не обязательны, - Аваков

25 октября, 2020, 12:21

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся в день местных выборов, 25 октября 2020 года, вне избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат закону Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене (то есть при выдаче бюллетеня - ред.), не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным ", - цитирует министра официальный сайт МВД.

Он отметил, что такие опросы, в частности инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, не носит агитационного характер.

Читайте также: Как выглядят "опросники" Зеленского на избирательных участках. ФОТО

"Опросы и проведение экзит-полов после голосований - это распространенная практика на протяжении всей истории выборов в Украине. Поэтому, МВД не видит никаких проблем с реализацией инициативы "5 вопросов от президента", - отметил Аваокв.

При этом в МВД отмечают, что интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.

Они должны опрашивать граждан уже после того, как те проголосуют на выборах.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо