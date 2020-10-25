Опросы вне избирательного участка законны. Но и не обязательны, - Аваков
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене (то есть при выдаче бюллетеня - ред.), не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным ", - цитирует министра официальный сайт МВД.
Он отметил, что такие опросы, в частности инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, не носит агитационного характер.
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"Опросы и проведение экзит-полов после голосований - это распространенная практика на протяжении всей истории выборов в Украине. Поэтому, МВД не видит никаких проблем с реализацией инициативы "5 вопросов от президента", - отметил Аваокв.
При этом в МВД отмечают, что интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.
Они должны опрашивать граждан уже после того, как те проголосуют на выборах.
- Напомним, сегодня в Украине выбирают местных глав и депутатов .
- Одновременно на входе на избирательные участки будет происходить инициированный Владимиром Зеленским опроса, проведением которого руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95", выходец из Кривого Рога Артем Гагарин .
- Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента.
- Активисты движения "Честно" сообщают, что в Харькове опросникам "от Зеленского" обещают денежное вознаграждение размером 1 тыс. грн в день .
- В свою очередь Зеленский уверяет, что вскоре общество увидит всю информацию о источниках финансирования "опроса" .
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