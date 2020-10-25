 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОпросы вне избирательного участка законны. Но и не обязательны, - Аваков

Опросы вне избирательного участка законны. Но и не обязательны, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся в день местных выборов, 25 октября 2020 года, вне избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат закону Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене (то есть при выдаче бюллетеня - ред.), не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным ", - цитирует министра официальный сайт МВД.

Он отметил, что такие опросы, в частности инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, не носит агитационного характер.

Читайте также: Как выглядят "опросники" Зеленского на избирательных участках. ФОТО

"Опросы и проведение экзит-полов после голосований - это распространенная практика на протяжении всей истории выборов в Украине. Поэтому, МВД не видит никаких проблем с реализацией инициативы "5 вопросов от президента", - отметил Аваокв.

При этом в МВД отмечают, что интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.

Они должны опрашивать граждан уже после того, как те проголосуют на выборах.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

25 октября, 2020 воскресенье

24 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать