"Это еще отвратительнее, чем гречка". Денисову, Кулебу и Елену Зеленскую просят дать немедленную оценку использованию детей в президентском опросе
С таким заявлением выступила народный депутат Украины, соглава парламентской фракции партии "Европейская солидранисть" Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV.
В качестве основания для такого обращения она приводит фотофакт работы интервьюером 14-летнего мальчика из города Костополь Ровенской области .
"Понятно, что дети пошли работать за 1000 гривен не от хорошей жизни, не от "окончания эпохи бедности". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам", - отмечает Геращенко.
При этом она отдельно обращается к жене главы государства Елене Зеленской.
"Уважаемая Елена! К сожалению, ваш муж, который сегодня должен быть гарантом Конституции и защищать каждого украинского ребенка на самом деле организовал вот эту авантюру, когда подростки, школьники вовлечены в псевдоопрос, что является грубым нарушением и закона, и просто норм морали. Вы неоднократно декларировали, что в сфере Ваших забот - украинские дети, и я верю, что Вы искренне болеете за них ", - отмечает Зеленская.
Геращенко просит Зеленскую силой своего авторитета "прекратить этот позор", а также "обратиться к своему мужу и подконтрольных ему "слугам" с просьбой немедленно отпустить всех детей и подростков, привлеченных к этой афере, домой, к родителям".
- Напомним, сегодня в Украине выбирают местных глав и депутатов.
- Одновременно на входе на избирательные участки происходить инициированный Владимиром Зеленским опроса, проведением которого руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95", выходец из Кривого Рога Артем Гагарин .
- Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента .
- Активисты движения "Честно" сообщают, что в Харькове опросник "от Зеленского" обещают денежное вознаграждение размером 1 тыс. грн в день .
- При этом в партии "Слуга народа" официально заявляют, что якобы наняли для проведения опроса социологической компании.
- В свою очередь Зеленский уверяет, что вскоре общество увидит всю информацию о источниках финансирования "опроса" .
- Как подчеркивает министр внутренних дел Арсен Аваков, опросы вне избирательного участка законное, но и не обязательно .
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