"Это еще отвратительнее, чем гречка". Денисову, Кулебу и Елену Зеленскую просят дать немедленную оценку использованию детей в президентском опросе

25 октября, 2020, 13:07

Омбудсмен Людмила Денисова, детский омбудсмен Николай Кулеба и первая леди Елена Зеленская должны дать немедленную правовую и моральную оценку фактам использования несовершеннолетних во время проведения опроса от президента в день местных выборов, 25 октября 2020 года

С таким заявлением выступила народный депутат Украины, соглава парламентской фракции партии "Европейская солидранисть" Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV.

В качестве основания для такого обращения она приводит фотофакт работы интервьюером 14-летнего мальчика из города Костополь Ровенской области .

"Понятно, что дети пошли работать за 1000 гривен не от хорошей жизни, не от "окончания эпохи бедности". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам", - отмечает Геращенко.

При этом она отдельно обращается к жене главы государства Елене Зеленской.

"Уважаемая Елена! К сожалению, ваш муж, который сегодня должен быть гарантом Конституции и защищать каждого украинского ребенка на самом деле организовал вот эту авантюру, когда подростки, школьники вовлечены в псевдоопрос, что является грубым нарушением и закона, и просто норм морали. Вы неоднократно декларировали, что в сфере Ваших забот - украинские дети, и я верю, что Вы искренне болеете за них ", - отмечает Зеленская.

Геращенко просит Зеленскую силой своего авторитета "прекратить этот позор", а также "обратиться к своему мужу и подконтрольных ему "слугам" с просьбой немедленно отпустить всех детей и подростков, привлеченных к этой афере, домой, к родителям".

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо