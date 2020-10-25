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Espreso.tvОбществоОпросники от Зеленского говорят, что получают 1 тыс. грн в день, - движение "Честно"

Опросники от Зеленского говорят, что получают 1 тыс. грн в день, - движение "Честно"

Общественное движение "Честно" сообщает, что молодые люди, которые просят избирателей ответить на вопросы от президента Украины Владимира Зеленского, якобы получают денежное вознаграждение

Такая информация появилась на сайте организации, передает Еспресо.TV.

Читайте также: Как выглядят "опросники" Зеленского на избирательных участках. ФОТО

"В Харькове опросники "от Зеленского" рассказали нашему наблюдателю, что получают 1000 гривен в день. На Черниговщине сказали, что работают бесплатно", - говорится в сообщении.

Также представители "Честно" показали, как выглядит сама анкета:

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