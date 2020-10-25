Опросники от Зеленского говорят, что получают 1 тыс. грн в день, - движение "Честно"
25 октября, 2020, 10:00
Общественное движение "Честно" сообщает, что молодые люди, которые просят избирателей ответить на вопросы от президента Украины Владимира Зеленского, якобы получают денежное вознаграждение
Такая информация появилась на сайте организации, передает Еспресо.TV.
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"В Харькове опросники "от Зеленского" рассказали нашему наблюдателю, что получают 1000 гривен в день. На Черниговщине сказали, что работают бесплатно", - говорится в сообщении.
Также представители "Честно" показали, как выглядит сама анкета:
- Напомним, сегодня в Украине будут выбирать местных глав и депутатов .
- Одновременно на входе на избирательные участки будет происходить инициированный Владимиром Зеленским опрос, за проведение которого отвечает музыкальный редактор студии "Квартал 95", выходец из Кривого Рога Артем Гагарин .
- Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента.
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