Сегодня в Украине будут выбирать местных глав и депутатов

25 октября, 2020, 07:09

В воскресенье, 25 октября 2020 года, украинцы будут выбирать депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских глав

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00, рассказывает Еспресо.TV .

В связи с пандемией COVID-19 каждый избиратель должен быть в защитной маске и иметь при себе собственную ручку, а паспорт показывать членам избирательной комиссии, не передавая его им в руки.

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При этом нынешние местные выборы отличаются в первую очередь тем, каждый избиратель получит на своем избирательном участке цветные бюллетени нескольких типов. Основная разница между бюллетенями такова, что в одном надо будет поставить только одну отметку, а в другом - поставить отметку и вписать цифру по трафарету.

Как объясняет Опора , новый тип бюллетень будет содержать слева название партии (и фамилия кандидата единого избирательного списка, который не участвует в персонализированном голосовании, ведь гарантированно пройдет в совет, если партия преодолеет проходной барьер), посередине два квадратика для голосования, а справа список фамилий из 5-12 кандидатов от этой партии.

Модель нового бюллетеня

Речь идет о новом бюллетене для голосования за кандидатов в депутаты областного совета и районного совета. А также получат те избиратели, которые будут выбирать городской (сельский или поселковый) совет с числом избирателей 10 тыс. и более.

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Таким образом, в первом квадратике необходимо поставить отметку (плюсик или иную отметку) за партию, а во втором квадратике вписать по трафарету номер кандидата от этой партии (от 1 до 12), который Вам больше всего нравится. Это называется принципом открытых списков.

В большинстве населенных пунктов Украины избиратель получит 4 избирательных бюллетеня для голосования за кандидатов на должность:

1) городского (сельского или поселкового) главы;

2) депутатов городского (сельского или поселкового) совета;

3) депутатов районного совета;

4) депутатов областного совета.

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Однако, будут и исключения.

2 бюллетеня - получат избиратели города Киева. Жители столицы будут голосовать только за мэра и за депутатов городского совета.

3 бюллетеня - получат избиратели, которые имеют избирательный адрес на подконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Они будут голосовать за главу своего населенного пункта, за депутатов в местные советы и за депутатов в районный совет. Выборов в областные советы там не будет.

5 бюллетеней - получат избиратели Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона, потому что, кроме стандартного набора, есть еще выборы в районных советов.

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Одновременно на входе на избирательные участки будет происходить инициированный Владимиром Зеленским опрос.

Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента .

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко предлагала отменить возможность второго тура на местных выборов, но начался сканадал и президентская партия не поддержала данное предложение.

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