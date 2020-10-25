Вскоре общество увидит данные об источниках финансирования "опроса", - Зеленский

25 октября, 2020, 11:24

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .

Свое заявление Зеленский сделал возле избирательного участка в Киеве после того, как принял участие в голосовании на местных выборах.

"Относительно источников финансирования инициированного президентом опроса Владимир Зеленский заверил, что вскоре общество увидит всю информацию в соответствующих отчетах", - говорится в сообщении.

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