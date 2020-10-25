"Опросом" от Зеленского руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95"
Соответствующее заявление размещено на официальном фейсбуке "слуг", передает Еспресо.TV.
"С ней (с кампанией - ред.) заключен соответствующий договор. Опрос будет финансироваться за счет партии. Расходы, связанные с ним, будут отражены в отчете партии, который подается к НАПК", - отмечает партия "Слуга народа".
Руководить проведением "опроса" будет выходец из Кривого Рога Артем Гагарин (настоящее имя - Михайличенко Артем Сергеевич).
В профиле своей страницы он пишет о себе как о музыкальном редакторе студии "Квартал 95".
Там же он объясняет, каким образом "будет проходить работа интервьюеров завтра" и приводит "правила для них" .
Украинский журналист Юрий Бутусов считает подобное прямым нарушением запрета на агитацию в день выборов.
"Партия "Слуга народа" сама задокументировала свое собственное нарушение статей 51 и 52 Избирательного Кодекса Украины", - указывает он.
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"По словам Гагарина, опрашивающие будут стоять в манишках и с объявлением "5 питань від президента" - это Артем агитацией не считает, хотя такие манишки и надписи - это и есть агитация. Во-первых, экзит-полл - это опрос про результаты голосования, а не про вопросы, которые входят в программу одной из партий. А, во-вторых, экзит-полл проводится без всяких накидок и всяких брендов, и без упоминаний президента, тем более - социологи действуют без рекламы. Так что читайте закон Украины - любые публичные действия партий в день выборов, любые, являются скрытой агитацией на выборах", - объясняет Бутусов.
- Напомним, сегодня в Украине выбирать местных глав и депутатов .
- Одновременно на входе на избирательные участки происходить инициированное Владимиром Зеленским опроса .
- Прибывших на голосование просить ответить на 5 вопросов от президента .
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