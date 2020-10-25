"Опросом" от Зеленского руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95"

25 октября, 2020, 08:24

Партия "Слуга народа" заявила, что будет за свой счет финансировать проведение "опроса" от президента Владимира Зеленского. Для этого нанята "компания, которая проводит социологические исследования"

Соответствующее заявление размещено на официальном фейсбуке "слуг", передает Еспресо.TV.

"С ней (с кампанией - ред.) заключен соответствующий договор. Опрос будет финансироваться за счет партии. Расходы, связанные с ним, будут отражены в отчете партии, который подается к НАПК", - отмечает партия "Слуга народа".

Руководить проведением "опроса" будет выходец из Кривого Рога Артем Гагарин (настоящее имя - Михайличенко Артем Сергеевич).

В профиле своей страницы он пишет о себе как о музыкальном редакторе студии "Квартал 95".

Там же он объясняет, каким образом "будет проходить работа интервьюеров завтра" и приводит "правила для них" .

Украинский журналист Юрий Бутусов считает подобное прямым нарушением запрета на агитацию в день выборов.

"Партия "Слуга народа" сама задокументировала свое собственное нарушение статей 51 и 52 Избирательного Кодекса Украины", - указывает он.

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"По словам Гагарина, опрашивающие будут стоять в манишках и с объявлением "5 питань від президента" - это Артем агитацией не считает, хотя такие манишки и надписи - это и есть агитация. Во-первых, экзит-полл - это опрос про результаты голосования, а не про вопросы, которые входят в программу одной из партий. А, во-вторых, экзит-полл проводится без всяких накидок и всяких брендов, и без упоминаний президента, тем более - социологи действуют без рекламы. Так что читайте закон Украины - любые публичные действия партий в день выборов, любые, являются скрытой агитацией на выборах", - объясняет Бутусов.

Напомним, сегодня в Украине выбирать местных глав и депутатов .

Одновременно на входе на избирательные участки происходить инициированное Владимиром Зеленским опроса .

Прибывших на голосование просить ответить на 5 вопросов от президента .

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