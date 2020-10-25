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Espreso.tvОбществоСовсем дети. В сеть выкладывают фото несовершеннолетних опросников от партии Зеленского

Совсем дети. В сеть выкладывают фото несовершеннолетних опросников от партии Зеленского

Город Костополь. Ровенская обл.
С разных уголков Украины поступают подтверждения об использовании несовершеннолетних как интервьюеров во время президентского опроса на входе на избирательные участки

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Читайте также: Как выглядят "опросники" Зеленского на избирательных участках. ФОТО

Соответствующие фото, в частности, опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко (из Одесской области) и народный депутат Ирина Геращенко (из Ровенщины).

Одесская область

 

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