Совсем дети. В сеть выкладывают фото несовершеннолетних опросников от партии Зеленского
25 октября, 2020, 12:35
С разных уголков Украины поступают подтверждения об использовании несовершеннолетних как интервьюеров во время президентского опроса на входе на избирательные участки
Об этом сообщает Еспресо.TV .
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Соответствующие фото, в частности, опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко (из Одесской области) и народный депутат Ирина Геращенко (из Ровенщины).
Одесская область
- Напомним, сегодня в Украине выбирают местных глав и депутатов.
- Одновременно на входе на избирательные участки будет происходить инициированный Владимиром Зеленским опрос, проведением которого руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95", выходец из Кривого Рога Артем Гагарин .
- Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента .
- Активисты движения "Честно" сообщают, что в Харькове опросникам "от Зеленского" обещают денежное вознаграждение размером 1 тыс. грн в день .
- При этом в партии "Слуга народа" официально заявляют, что якобы наняли для проведения опроса социологическую компанию.
- В свою очередь Зеленский уверяет, что вскоре общество увидит всю информацию о источниках финансирования "опроса" .
- Как подчеркивает министр внутренних дел Арсен Аваков, опросы вне избирательного участка законны, но и не обязательны.
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