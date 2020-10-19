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Espreso.tvОбществоСытник 2 года скрывал "пленки Вовка" с ОАСК, - Луценко

Сытник 2 года скрывал "пленки Вовка" с ОАСК, - Луценко


фото: 24tv
По словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, он слышал о записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка еще 2 года назад

Об этом ексгенпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире программы "Борковский & Валевская | Политика", передает Еспресо.TV.

"Есть знаменитое дело НАБУ о Киевском окружном административном суде. Когда читаешь эти пленки - волосы шевелятся. Есть одна проблема - я их читал два года назад. Что они делали в НАБУ два года? Два года! Почему именно сейчас они стали нужны и почему, собственно, ничего же не произошло? " - отметил Луценко.

В то же время, Луценко заявил о неэффективности работы антикоррупционного бюро.

"За пять лет в НАБУ - ноль приговоров. Ноль! И где-то, кажется, 20 млн возвращенных активов. На один завод запорожский наложили арест и продали. Слушайте, ну так тоже нельзя работать", - подчеркнул Луценко.

По словам Луценко, послы стран Большой Семерки сделали заявления в пользу НАБУ из-за причастности к его созданию:

"Конечно, надо обращать внимание на заявления послов - это очень серьезно. Потому что, фактически, они создали это НАБУ, это их детище и они его защищают. И это хорошо, только оно неэффективно", - добавил он.

  • Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
  • НАБУ заявил, что ОАСК в 2019 году рассматривал иск об отсутствии в Раде коалиции с позиции мести постмайданной власти.
  • 3 августа Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн грн
  • 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
  • Впоследствии, в ОАСК заявили, что глава суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .
  • 17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка с должности главы ГСА и вернул его прокурорам.
  • 1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
  • Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева и еще два не удовлетворил.

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