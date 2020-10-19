Юрий Луценко о Зеленском, Садовом, плане Медведчука и заговоре олигархов

19 октября, 2020, 09:44

Антин Борковский

Бывший генеральный прокурор Украины, экс-министр МВД в программе "Борковский & Валевская | Политика "рассказал об отношениях с президентом Зеленским, взрывоопасности "Пяти вопросов от Зе", о доказательной базе по делу вагнеровцев и не полученной майдановцами елке от Садового

Полтора года назад, когда это все начиналось, - то, что мы сейчас переживаем, - вы понимали, что нас всех ждет? То есть я даже не могу описать правильно нынешнюю ситуацию, не знаю, что это - вакханалия, развитие демократии, торжество народовластия или реформирование страны.

Это инфекционное отделение психиатрической больницы под управлением дилетантов. И, к сожалению, мы в нем живем. Ну, это уже гораздо лучше, потому что я помню, когда я вышел из тюрьмы Януковича, я попал в большую тюрьму Януковича, которой на тот момент была страна.

Чувствовали, что будет что-то такое?

Ну, смотрите, я, когда вышел из тюрьмы, сразу сказал: через полгода - революция. Даже мои ближайшие друзья говорили, что я немножко не в себе. Я ошибся на две недели. Поэтому все нормально идет. И не надо опускать руки. Не надо расстраиваться. Мы действительно живем в демократической стране.

Пока что. А, если все посыплется?

По сравнению с тем, что у нас было позади и что происхъодит в двух соседних странах, в принципе мы добились многого. И много демократических предохранителей, в том числе и в силовых структурах, поставили, которые не дают провести такие политические расправы, которые себе позволял Янукович, вот за два месяца посадить двух лидеров оппозиции. Понимал ли я полтора года назад, чем закончится избрание президента Зеленского? Да. Ну, во-первых, давайте я скажу, почему он выиграл выборы. С моей точки зрения, Порошенко проиграл из-за большой усталости украинского народа от затянутой войны, которая ежедневно приносила жертвы, от многих экономических проблем. Но действительно главным фактором было то, что Россия выиграла информационную войну пророссийскими телеканалами. И то, что все олигархи, которых Порошенко и наша коалиция в парламенте давила, - бюджет рос на 20-30 процентов ежегодно, это не может взяться из воздуха, это именно оттуда - из теневых потоков олигархов, - они также присоединились к пророссийским каналов и вместе уничтожали Порошенко.

То есть можно говорить о так называемом широком стратегическом окружении, проведенном во время и до избирательной кампании?

Имя Порошенко уничтожали российские и олигархические телеканалы в Украине. И сделали это очень технологически удачно. В результате практически было невозможно приводить людям аргументы, факты. Это сегодня уже начинают слушать. Тогда ничего не слушали, говорили: "кровавый барыга, давай начнем с человека, который не знает ничего". Собственно, ничего страшного нет. Я пришел в Министерство внутренних дел и знал двух милиционеров, которые стояли напротив моей палатки на Майдане. Но я приезжал в четыре часа ночи. Потому что каждый день встречался с десятками людей и перечитал полторы тысячи циркулярных приказов ведомственного характера, принимал людей по всей Украине, ездил, общался и с рядовыми, и с высокопоставленными милиционерами. И действительно через полгода я уже был неплохим министром, а через год я был полноценным министром. Собственно, и Зеленский, который ничего не знал о политической системе, об экономических факторах, о многих других важных явлениях юридического характера, и даже личностного, мог этому всему научиться. Он не хочет.

Не хочет или не дают? Или не имеет возможности?

Так не бывает! Так не бывает.

Возможно, он заложник своего окружения?

Если ты лидер государства, если ты высший пост в этом государстве, нельзя тебе не дать. Что значит не дать? Бумаги читать? С людьми встречаться? С умными людьми проводить дискуссии и искать свою точку зрения?

Самое важное, что я видел за последнее время, - это был разговор Зеленского с корреспондентом ВВС.

И ведь это как раз следствие. Человек не хочет учиться. Не хочет. Не то что не может. Не то что не дают. Он не хочет. Вторая претензия у меня к Зеленскому - это при том, что у меня нет к нему ничего личного. Ну, скажем, ненависти или чего-то такого. Я с ним хорошо знаком. Мы даже дружили определенное время. Когда "девяносто пятый" (квартал, - ред.) перешел к такому ниже плинтуса статусу политического киллерства, этой "Сказочной Руси". Вся эта дурня, честно говоря, меня оскорбляет. Но у нас нормальные отношения. И пока я был генпрокурором, полгода уже при новоизбранном президенте Зеленском, мы встречались. Не раз. И по полтора часа я ему докладывал ситуацию. И готов был объяснить, что нам удалось сделать, что надо еще сделать. Ведь он получил полное большинство в парламенте. Это же идеальная история. Можно же было менять страну очень быстро. Но он ничего этого не хотел. И вот в один день он потребовал от меня немедленно написать заявление об отставке с должности генпрокурора. Я сказал, что до парламентских выборов этого не будет. Я провел честные президентские выборы и я обеспечу честные парламентские. "Если ты выиграешь парламент - я уйду, потому что генпрокурор без большинства в парламенте не имеет никакого смысла". - "Нет - пиши сегодня". Я говорю: "А чего ты думаешь, что ты имеешь на это право? Почему у тебя ко мне претензии? Я вернул государству четыре миллиарда долларов. У меня три тысячи приговоров по коррупции. У меня тысяча двести приговоров по терроризму. У меня осужденный экс-президент за государственную измену. Почему ты считаешь, что я должен уйти? Кто из генпрокуроров сделал больше?" Он сказал: "Потому что у меня есть карт-бланш на все. У меня 73 процента". И видите, в Лондоне он снова этим козыряет. Это его такая фишка. Я говорю: "Володь, а сколько ты взял в первом туре?" - "Тридцать с лишним". Говорю: "А Порох в своем первом туре взял 54". А Янык выиграл у Юли всего два с половиной процента. Поэтому это ничего не значит. Это же просто дверь. Сильно открытая, приоткрытая. Это просто твоя возможность вести страну. Куда ты ее поведешь? Главный вопрос - куда? Моя самая большая претензия, в том, что вы говорите, где мы живем, - мы не знаем, где мы живем. У нас нет стратегии. Ну, смотрите, во Львове у меня куча друзей, которые не являются сторонниками Порошенко, - свободовцы, бютовцы и просто мои коллеги по общежитию, но даже они говорят: у Порошенко была стратегия. Все знали: НАТО, ЕС, победа в войне через сильную армию, децентрализация через увеличение вдвое местных бюджетов. Что сегодня происходит? Ну, да, есть какие-то периодические, хаотические отсеки. Есть какие-то совершенно несовместимые заявления.

А у вас нет ощущения, что есть определенный так называемый сценарный план? Потому что мы понимаем: Зеленский или "Слуга народа" падают.

Плана развития у президента, я подчеркиваю, именно у него, - нет. То, что есть планы у московской резидентуры, - очевидно, что есть. То, что есть планы личного обогащения узкого круга, - все это знают. Бесконечные коррупционные скандалы в "Слуге народа" всем известны. Но у президента - и это самая большая проблема, и я не злорадствую, мне это очень болит, я, собственно, живу в этой стране и, хотя я не голосовал за Зеленского, я был бы рад, чтобы он был успешен, - но у него нет плана. Нету! И это самая большая беда.

Но у Медведчука есть план? Есть. У Кремля есть план? Есть. У бывших регионалов есть план? Есть.

Давайте подойдем, о чем спрашивала ваша коллега Валевская, - чем закончится этот опрос? Каждые выборы после выборов президента являются собственно продолжением выборов президента. 25 октября третий тур президентских выборов. Я, конечно, условно говорю. Но каждые выборы дают легальные цифры того, как люди относятся к власти. И вот президент Зеленский взял 73 процента. Невероятная цифра. Прекрасная. "Слуга народа" в парламенте взяла уже 53, кажется, процента. А на местных выборах "слуги народа" возьмут не больше двадцати. Я это уже полгода назад сказал. И не возьмут ни одного голову областного центра. И, скорее всего, ни одного голову городов-миллионников. И мы будем жить в совсем другой реальности: когда де-юре страной правит моно, единолично "Слуга народа", а де-факто люди отказывают в праве единолично управлять Зеленскому и его партии.

Мы уже слышали как мэры городов посылали, так сказать, представителей центрального правительства, говорили: "нет, мы не будем внедрять карантин". И все.

Здесь на самом деле должны проходить встречи, договоренности, разговоры. Нельзя просто из Киева бросать в города директивы - и делайте что хотите. Я вообще удивляюсь, почему президент и правительство каждую неделю не встречаются с мэрами. Мэры сегодня - это новая политическая сила. Они не оформлены в одну партию. Но поверьте моему двадцатилетнему опыту в политике: новый мощный фактор политики в Украине - это мэры крупных городов, у них - большое доверие людей, по меньшей мере сорок процентов у каждого со старта. У них - огромные ресурсы. И у них есть связи между собой, которые есть, несмотря на различные политические представительства, они - одна команда, почти все. Это очень важный момент. Почему власть их делает врагами? Почему травит их силовиками? Почему запугивает их коронавирусом? Почему бросили их на произвол судьбы с коронавирусом? Ну, послушайте, это же правда, что никто ничем не помог. Врачам не платят тристапроцентную премию, а придумали поминутную тарификацию. Это все равно, что солдат на фронте получает зарплату только за момент, когда стреляет. Это абсурд.

Но в любом случае мы понимаем, что настоящие сценарии начнутся собственно после выборов. На низовом уровне, мы понимаем, кто будет заходить на востоке или на юге Украины и кто там будет брать реальную власть.

Смотрите, на самом деле "Слуга народа" останется в треугольнике Кривой Рог - Николаев - Херсон, ну и по бокам будут степи Одесчины и маленькие лесные массивы Харьковщины. Это их заповедник.

Ареал.

Ареал. И собственно по стране, думаю, что они возьмут не более 20 процентов суммарно. Что дальше произойдет? Конечно, Зеленский не захочет распускать парламент, потому что, хотя он уже не имеет монобольшинства, потому что его фракция уже не голосует по звонку Ермака, там уже есть очень серьезные процессы, но тем не менее он понимает прекрасно, что в следующем парламенте он получит вообще мизерный результат. Тем не менее жизнь будет его заставлять - и финансовая ситуация, и экономическая. И политическая ситуация, потому что те, кто сейчас придет, в том числе и новые силы, как, например, Палица, и старые силы, как, например, Порошенко, Тимошенко, "Голос", они будут давить на то, чтобы перезагрузить парламент, потому что он неадекватный народной поддержке на сегодняшний день. И здесь может быть несколько сценариев. Худший - когда "Слуга народа" и Зеленский пойдут на коалицию с ОПЗЖ, и это как раз то, чего мы все уже полтора года боимся. Они могут сформировать так называемую коалицию мира, и так называемое правительство мира, которое, конечно, будет просто уже откровенно работать с Кремлем. Это наихудший вариант. И пока его не могут реализовать только потому, что в "слугах народа" примерно девяносто депутатов не хотят такого сценария. Эти девяносто или выбраны из Западной Украины, или здесь живут. Они прекрасно знают, как к этому отнесутся их избиратели. А традиции так поговорить с депутатом ночью - здесь fail. И они это прекрасно понимают. Тем не менее этот вариант, к сожалению, очень возможен. О нем уже говорят спикеры "Слуги народа". Второй вариант - это ни мира, ни войны. Так, как оно есть. Как-то там голосуется, что-то дергается. Владимир Александрович отпразднует Новый год, запишет еще нам пару видосов, станцуют какие-то очередные сердючки. И где-то весной экономическая ситуация и внешний фактор - новое руководство Соединенных Штатов Америки - очевидно, заставят его выбрать путь: либо реформы, а значит новый парламент, либо серьезные финансовые экономические потрясения.

А для чего ему была собственно вся эта интрига с так называемым опросом? Это ж не налазит ни на избирательный кодекс, ни на Конституцию, в общем - на здравый смысл. Но все равно на это пошли. Это технология или это нечто большее? Или пошли ва-банк?

Это видение пана Зеленского того, как надо управлять страной.

Зеленского или Ермака? Или еще кого-то?

Его держат в теплой ванне. Ему в принципе не показывают реалий Украины. Когда он приезжает на встречу с трудящимися, они аплодируют - он счастлив. Когда они не аплодируют, - говорят, что это Порошенко их подговорил. Если есть внутренние провалы, а их полно, то "это Богдан виноват, потому что его агентура подрывает нас". Иными словами есть два врага внутренних, а на самом деле нас люди любят. "Любят страшное дело, барин, все хорошо". И тут - как-то же надо было сказать - "барин, уже даже не тридцать процентов у "Слуги народа", уже меньше двадцати, надо что-то делать". И тут какой-то деятель, не знаю этого гения, предложил мобилизовать электорат "слуг народа" тыканьем - через обращение "ты приходи и голосуй за ключевые вопросы страны". Здесь я должен сказать очень простые вещи. Они короткие, их три. Вот мы с вами - простые граждане. Мы же не чиновники. Мы имеем право делать все, что хотим, что не запрещено законом. А государственные служащие - от главы государства - президента, премьера, спикера, депутатов, министров, чиновников, - могут делать только то, что им позволяет закон, на что закон дает им полномочия. Так вот, ни в Конституции, ни в Избирательном кодексе, ни в одном законе у президента нет полномочий проводить опросы. Это незаконно. Это - первая позиция. Позиция вторая. На самом деле это - очень опасная игра. Даже если действительно они мобилизуют свои два-три процента, которые придут на выборы, и получат не 18, а 20, они открывают двери в ад. Кто вам сказал, что другие субъекты выборов, в том числе и антиукраинские, такие, как Медведчук, не проведут параллельного опроса? Ну, все ж мы - президенты. И, если президент говорит: та ясно, что нет такого закона, но кто мне может запретить провести опрос? А кто может запретить это провести другим? И представьте себе, если завтра Медведчук развернет на избирательных участках так называемый фейковый опрос, который никто не считает, который никто не контролирует. И завтра объявит, что люди поддерживают автономию Харькова, Одессы, Закарпатья, Львова, Винницы, еще какого-то города.

Изменение статуса языка и так далее. Что-то подобное мы видели в "Л/ДНР".

Или, например, роспуск украинской армии, отмена Томоса, отказ от языка. Слушайте, это все возможно. Конечно, нет юридических последствий. И мы этого не допустим. Но вы представляете, в какое бурление можно привести страну? Скажите, неужели стоят два процента для партии такой страшной вещи? Чтобы люди поняли, почему я так горячо говорил, я хочу напомнить: война начиналась с точно такого незаконного опроса "ЛНР/ДНР". Точно так же какие-то идиоты поставили тумбочки, туда пришли какие-то люди в тулупах, покидали "бумажки", которых никто не считал, объявили у нас "ДНР/ЛНР". Так мы теперь легализируем этот путь? Это путь в ад.



Согласен.

Вот почему я считаю, что каждый сознательный государственник, патриот страны сраной метлой должен гнать с избирательных участков этих опросников. Хотя бы потому, что по закону на избирательных участках, куда входят не только места, где люди голосуют, но и придомовая территория, если это школа, то весь двор, никто по закону там больше не имеет права быть. Кроме экзит-полов. Никаких опросов там не должно быть.

А вы верите, например, что Венедиктова отреагирует на это или, например, Бабиков? В конце концов, Зеленский - гарант Конституции, ему должны как-то объяснять все это.

Слушайте, если сегодня назначили в Западной Украине губернатора, которого в 2008 году мы поймали на взятке, если я не ошибаюсь, 80 000 долларов, и он так удирал, что переехал работника тогда еще милиции. - о какой реакцию нынешних силовиков вы говорите? Их не существует. Я очень хотел бы, чтобы мои результаты в прокуратуре превзошли. Я работал три года. Два уже генпрокурора при Зеленском в сумме работают полтора. То есть они, если я был так плох, должны уже как минимум половину моего результата положить. Еще раз скажу: я вернул в государство четыре миллиарда долларов активов - деньгами и недвижимостью. Кто-то вернул на сегодняшний день два?

Даже одного, боюсь, не вернули.

Там где-то порядка 100 миллионов сейчас. У меня было три тысячи приговоров по коррупции. Скажите мне, кто хоть тысячу посадил? Нет, там на сотне сойдется. Скажите мне, кто-то госслужащих, как я, например, Януковича, хоть заочно привлек? И, кстати, спецконфисковал у него полтора миллиарда долларов? Нет. Поэтому я не хочу говорить о силовиках, не совсем корректно говорить о своих преемниках. Пусть о них говорят люди.

Ну, мы слышим, что, по крайней мере, представители G-7, послы большой семерки сделали очень серьезное замечание - с учетом их дипломатического статуса, понимаем, что это огромный скандал. Это не просто какая-то "желтая карточка", это серьезная предъява. И они говорят: "Вы должны перестать использовать инструментальным способом ваши правоохранительные или антикоррупционные органы!" Они это говорят, а в ответ на это что? Президент Зеленский говорит: "Да нет, слушайте, все хорошо". И поэтому люди теряются, и я соответственно не знаю кому верить: представителям G-7, президенту Зеленскому, или смотреть в честные глаза Бабикова, Венедиктовой и так далее...

... верить только конкретным цифрам и фактам. Потому у меня, например, есть свое отношение к САП и НАБУ. Смотрите, я был генеральным прокурором, я вам сказал свои результаты. Но люди меня, мягко говоря, не очень любили, потому что они считали: раз он генеральный, то он имеет право посадить всех. И они спрашивают: где посаженные министры? Где посаженные депутаты? Это исключительно компетенция НАБУ. За пять лет в НАБУ - ноль приговоров. Ноль! И где-то, кажется, 20 млн возвращенных активов. На один завод запорожский наложили арест и продали. Слушайте, ну так тоже нельзя работать. Я не хочу сейчас спорить о фамилиях. Ни о Венедиктовой, ни о Бабикове, ни о Сытнике, ни об экс-Холодницком, теперь уже его заместителе. Тот, кто спорит о фамилиях, - идет по верхам. Тот, кто говорит о действиях, - уже глубже копает. Но самый точный анализ делает тот, кто анализирует результаты. Поэтому разверните результаты НАБУ - к сожалению, они нулевые. Разверните результаты моих преемников - я не хочу давать оценку, но сравните. Это же арифметика: больше - меньше.

В любом случае, есть ощущение, что эти органы хотят использовать для тех или иных целевых расправ, возможно.

Да. Послушайте, знаменитое дело НАБУ о Киевском окружном административном суде. Когда читаешь эти пленки, волосы шевелятся. Есть одна проблема: я их читал два года назад. Что они делали в НАБУ два года? Два года! Почему именно сейчас они стали нужны? И почему собственно ничего же не произошло? Поэтому, знаете, сейчас немодный бородатый классик - я имею в виду не Коломойского, а Карла Маркса, - говорил: "Практика - критерий истины". Смотрите на практику. На результаты. И тогда, конечно, надо обращать внимание на заявления послов - это очень серьезно. Потому что фактически они создали это НАБУ, это их детище и они его защищают. И это хорошо, только оно неэффективное.

Я так понимаю, вы не слишком верите в возможность расследования той ситуации с вагнеровцами? Потому что были представлены определенные доказательства, я не могу верифицировать их, проанализировать, соответствуют ли они истине. Ну, а осадок, как говорится, у общества есть.

Какой осадок? На нашей совместной пресс-конференции с Турчиновым, мы приняли документы, которые обнародовал народный депутат Арьев и всем их показали. Это - полная процессуальная линия уголовного производства. От того, что делало Главное управление разведки Украины Минобороны, того, что делала контрразведка СБУ, того, что делала прокуратура, - у нас есть документы от первичного сбора информации до оперативных действий, до процессуального оформления документов и даже подозрения, подписанного 30 числом, когда собственно самолет должен был вылететь. Все это было, но 30 числа операция была слита. Слита она была через Беларусь. Тех людей Лукашенко задержал, а затем отдал России. Честно, где-то две недели меня колбасила эта история. Просто вдумайтесь: даже если бы их всех посадили, просто вдумайтесь - какие бы козыри геополитические были бы у Украины, если бы у нас в руках были 5-6, а то и 15 террористов, которые убивали наших и получали за это медали Путина, за подписью Путина, сбивали малазийский самолет. Если бы эти люди были в Украине, это - шаг в Гаагский суд над кремлевской кровавой кликой. Я просто не могу даже кратко объяснить, как много мы потеряли от того, что эту операцию слили. Это вошло бы во все учебники истории. Операция примерно такая, как когда Израиль освобождал заложников у Иды Амина, в Африке. Просто блестяще подготовлена! Все рассчитано... Но, я не верю в то, что кто-то это будет расследовать. Документы есть все, даже не сомневайтесь. И документы свидетельствуют, что это дело было.

Но реально ли вытянуть соответствующие документы - потому что все будут ссылаться на грифы секретности.

Нет, на каждом листочке написано: "Рассекречено". Перед тем как подписывать подозрение в прокуратуре, оперативные секретные документы всегда должны быть рассекречены - такой порядок. На каждом листочке, который показывал Арьев, потом мы с Турчиновым, написано "Рассекречено". Так что ничего не надо... Не слушайте тех, кто хотят замять это дело. Ничего там секретного нет. Секретно было тогда, когда это сливали, а уж после - секретов никаких не стало, к сожалению. Секреты ушли в Минск, а затем в Москву. Поэтому на самом деле доказывать, что эта операция была, уже нет необходимости. Есть одна потребность - расследовать, кто слил? Скажите, кто сегодня посмеет расследовать действия высшего руководства страны? С другой стороны, я недавно прошел достаточно сложную операцию, на второй день отошел от наркоза и этого всего и в телефоне вижу "Апелляционный суд поддержал приговор Януковичу: 13 лет за государственную измену". Смотрите, это прецедент. Это сигнал всем, в том числе и нынешним, что государственные преступления будут наказаны. Некоторые говорят: "И что из того, что у них заочное осуждение?» А полтора миллиарда долларов, которые забрали из общака...

Ну и выяснилось, что и этого было недостаточно. Потому что, насколько я понимаю, деньги окружения Януковича вернулись в Украину, деньги российских олигархов работают в Украине - и развивают различные политические и околополитические проекты. Мы видим, что основная цель - изменить так называемый общественный дискурс, изменить информационную повестку дня в стране. Недаром Кремль открывает те или иные свои информационные проекты...

Согласен. На самом деле, наша самая большая проблема - проиграна информационная война. Украина, к сожалению, фактически не имеет собственного информационного пространства. Антиукраинские и олигархические силы контролируют, наверное, более 80 процентов эфира, и это - самая большая проблема. И, если уж так откровенно говорить, это недоработки предыдущей власти. Очень серьезные.

Мы видим, насколько серьезная борьба идет - политическая, в том числе и за Львов. По вашему мнению, что за кулисами?

Смотрите, я приехал сюда, несмотря на не самый лучший период в моей жизни, потому что Львов для меня - особенный город. Я не мог не приехать. Здесь прошли мои лучшие студенческие годы, здесь я создал семью, но кроме того, только благодаря Львову и Галичине мы имели и Революцию на граните, и Украина без Кучмы, Оранжевую революцию и Революцию достоинства. Это твердыня государственности и демократии. И битва за Львов идет потому, что надо как-то сдерживать это упорство галичан. И мы имеем сегодня ну очень, на мой взгляд, странную историю: 14 лет мэром Львова является человек, который вовсе не исповедует ценности общества. То есть львовяне едут на майданы. Никогда не забуду, как я позвонил Андрею Ивановичу Садовому и говорю: "Пришлите нам настоящую елку, а не эту елку Януковича», - а он мне: "Понимаете, ситуация сложная, тут надо подумать, это не так легко..." Так мы и не дождались той елки. Мне кажется, что мы имеем упорную государственную общину Львова и параллельно имеем мэра очень гибкого к диктатуре донецких, к дилетантской диктатуре зеленых.

Насколько я вас правильно понимаю, Садовый имеет те или иные интересы с окружением Зеленского?

Бог его знает, я свечку не держал, я просто вижу, что он прогибается всегда: и под донецких позорно прогибался - мы все помним его похождениях здесь с этими деятелями. И на дачах Януковича... И мы видим сегодня, что фактически Зеленский прекрасно понимает, что его кандидаты здесь не пройдут, поэтому он эту овцу в заячьей шкуре хочет сделать снова мэром - в четвертый раз. Мне кажется, по политическим мотивам он должен быть снят, он не отвечает политическим настроениям львовской общины. Так не может быть. Мэр должен быть, особенно во Львове, не только хозяйственником, но и представителем политики этого города. Потому что Львов - это особый город, он должен быть всегда на страже того, за что здесь погибли сотни тысяч человек. Вторая позиция - экономическая. Бюджет Львова - 12 с половиной миллиардов. И за все это время самым, как говорит Андрей Иванович, вселенским инфраструктурным проектом вселенского масштаба есть аж целый трамвай на Сихов. Я по Львову часто хожу, просто сам приезжаю "подзарядить батарейки" - я не знаю, куда эти деньги идут, так он еще и собирает каждый год по миллиарду внешних заимствований, которые непонятно как будет отдавать. С точки зрения хозяйки, он, кажется, мягко говоря, не блестящий мэр. Мягко говоря. Ну и третья, особая история - коррумпированность его команды. Я был три года генпрокурором, каждый квартал мы брали на взятках кого-то из окружения Садового. То руководителя фракции "Самопомощь" в облсовете, то начальника ЖКХ Львова, - как раз когда Железнодорожный трамвай поехал, взял целый пакет денег и говорит: "Я себе взял" откат "только семь процентов, другие берут по десять", то бухгалтера львовского горсовета... Да, Андрей Иванович сам ничего не подписывает. Один раз только подписал, от чего НАБУ возбудило дело про Рясне. Но послушайте, там все эти дела в судах. Почему так долго? Знаете, кто дает квартиры судьям? И это проблема! Это - огромная проблема. Но если изменится мэр, то, возможно, будет чуть больше объективности и скорости в этих судах. Последняя реплика моя такова: вы знаете, да - силовики должны ловить взяточников, но если вы в течение последних трех, четырех, пяти лет видите, что постоянно "на горячем" с взятками, с деньгами берут из окружения Садового, они судом еще не признаны преступниками и это правда, но вы же видите, что они "на горячем" с этим пакетом денег, который им передают, берут. Однако раз в пять лет - это вопрос не силовиков, раз в пять лет - это вопрос общины. Если вы хотите, чтобы они и дальше принимали эти "откаты" - окей, тут я ничего не могу поделать. А раз в пять лет у вас есть другой механизм: выберите другого. Тем более что во Львове, в отличие от многих городов, есть серьезная альтернатива. Есть очень много областных центров, где нет альтернативы мэрам. А здесь - есть.