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Espreso.tvОбщество"Находятся на рабочих местах": ОАСК прокомментировал объявление пятерых судей в розыск

"Находятся на рабочих местах": ОАСК прокомментировал объявление пятерых судей в розыск


фото: ti-ukraine
Глава Окружного административного суда города Киева, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Сообщается, что председатель Окружного административного суда города Киева, его заместитель и три судьи ОАСК, которых накануне Национальным антикоррупционным бюро Украины был объявлен в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности

"Заявления о "систематической неявке на вызовы детективов НАБУ для допросов", очевидно, не соответствуют действительности, ведь те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, были на них присутствуют. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор в установленном законом порядке не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове", - говорится в сообщении.

Отмечается, судьи ОАСК продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК. В то же время судьи призывают сотрудников НАБУ соблюдать действующее законодательство и не подменять предусмотренные им процессуальные действия непонятными пиар-акциями, рассчитанными исключительно на внимание СМИ.

"Напоминаем, что вмешательство в любой форме в деятельность судьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено суровое наказание", - говорится в повиломленни.

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