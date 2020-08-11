НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка и еще 6 человек по делу о возможном захвате власти

11 августа, 2020, 19:56

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В розыск объявили:

голову ОАСК Вовк

судью ОАСК Игоря Погрибниченко

члена Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Остапца

судью ОАСК Владимир Келеберду

члена ВККС Николая Сироша

судью ОАСК Игоря Качуру

судью ОАСК Алексея Огурцова

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", - сообщили в НАБУ.

4 августа в Национальном антикоррупционном бюро заявили , что в случае неявки на допрос 9 подозреваемых в попытке захвата государственной власти судей, их объявят в розыск.