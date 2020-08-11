НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка и еще 6 человек по делу о возможном захвате власти
11 августа, 2020, 19:56
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В розыск объявили:
- голову ОАСК Вовк
- судью ОАСК Игоря Погрибниченко
- члена Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Остапца
- судью ОАСК Владимир Келеберду
- члена ВККС Николая Сироша
- судью ОАСК Игоря Качуру
- судью ОАСК Алексея Огурцова
"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", - сообщили в НАБУ.
- 4 августа в Национальном антикоррупционном бюро заявили , что в случае неявки на допрос 9 подозреваемых в попытке захвата государственной власти судей, их объявят в розыск.
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