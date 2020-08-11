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Espreso.tvОбществоНАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка и еще 6 человек по делу о возможном захвате власти

НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка и еще 6 человек по делу о возможном захвате власти


фото: Радіо Свобода
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В розыск объявили:

  • голову ОАСК Вовк
  • судью ОАСК Игоря Погрибниченко
  • члена Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Остапца
  • судью ОАСК Владимир Келеберду
  • члена ВККС Николая Сироша
  • судью ОАСК Игоря Качуру
  • судью ОАСК Алексея Огурцова

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", - сообщили в НАБУ.

  • 4 августа в Национальном антикоррупционном бюро заявили , что в случае неявки на допрос 9 подозреваемых в попытке захвата государственной власти судей, их объявят в розыск.

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