"Материалы производства не содержат доказательств": Высший совет правосудия отказался отстранить судью Вовка
1 сентября, 2020, 16:42
Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка
Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.
"Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении главы Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщены к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения уведомления судьи о подозрении и, соответственно, судья не получил статус подозреваемого ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
- Впоследствии, в ОАСК заявили, что глава суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах.
- Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия 1 сентября рассмотрит ходатайство об отстранении судей Окружного админсуда Киева, которые являются фигурантами дела о захвате власти руководством ОАСК.
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