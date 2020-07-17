Судье Вовку, еще 6 судьям и руководителю Госсудадминистрации объявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Twitter.
"17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении голове ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также главе ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам", - говорится в сообщении.
17 июля 2020 детективы # НАБУ сообщили о подозрении голове # ОАСК , его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также председателю # ГСА . Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.- NAB Ukraine (@nab_ukr) July 17, 2020
Подробности сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"НАБУ прямо в эти минуты объявило подозрения голове Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку", - написал он.
Бутусов сообщил, что они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принять Антикоррупционный суд.
"Их обвиняют в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году на пресс-конференции. Там записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения ", - написал журналист.
- В Окружном административном суде Киева заявили, что у них проходят обыски в рамках расследования дел Майдана.
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