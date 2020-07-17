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Espreso.tvОбществоСудье Вовку, еще 6 судьям и руководителю Госсудадминистрации объявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти

Судье Вовку, еще 6 судьям и руководителю Госсудадминистрации объявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти


фото: Радіо Свобода
Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения 7 судьям Окружного админсуда Киева

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Twitter.

"17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении голове ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также главе ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам", - говорится в сообщении.

Подробности сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"НАБУ прямо в эти минуты объявило подозрения голове Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку", - написал он.

Бутусов сообщил, что они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принять Антикоррупционный суд.

"Их обвиняют в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году на пресс-конференции. Там записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения ", - написал журналист.

  • В Окружном административном суде Киева заявили, что у них проходят обыски в рамках расследования дел Майдана.

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