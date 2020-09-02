ВРП не отстранила судей ОАСК по делу о возможном захвате власти
2 сентября, 2020, 07:13
Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева и еще два не удовлетворил
Об этом сообщает пресс-служба Совета.
Решения касаются заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, судей Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Игоря Качура и Владимира Келеберды.
Ходатайство о Погрибинченко, Келеберде и Огурцову вернули не рассмотрев, объяснили это "нарушением порядка уведомления о подозрении" судьям.
Ходатайство об Аблове и Качуре ВРП рассмотрела, но сделала вывод, что доказательства против судей якобы полученные с нарушениями УПК, а риски из-за того, что они останутся в должности, не обоснованы.
- Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
- Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах.
- 1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
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