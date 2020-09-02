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Espreso.tvОбществоВРП не отстранила судей ОАСК по делу о возможном захвате власти

ВРП не отстранила судей ОАСК по делу о возможном захвате власти


фото: Wikipedia
Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева и еще два не удовлетворил

Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Решения касаются заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, судей Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Игоря Качура и Владимира Келеберды.

Ходатайство о Погрибинченко, Келеберде и Огурцову вернули не рассмотрев, объяснили это "нарушением порядка уведомления о подозрении" судьям.

Ходатайство об Аблове и Качуре ВРП рассмотрела, но сделала вывод, что доказательства против судей якобы полученные с нарушениями УПК, а риски из-за того, что они останутся в должности, не обоснованы.

  • Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
  • Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах.
  • 1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

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