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Espreso.tvОбщество"Обос ** лись б **": НАБУ заявил, что ОАСК в 2019 году рассматривал иск об отсутствии в Раде коалиции с позиции мести постмайданной власти

"Обос ** лись б **": НАБУ заявил, что ОАСК в 2019 году рассматривал иск об отсутствии в Раде коалиции с позиции мести постмайданной власти


фото: www.slovoidilo.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти

Об этом говорится в обнародованном НАБУ фильме "Злоупотребление в ОАСК: новые эпизоды".

НАБУ приводит запись разговора главы ОАСК с судьей ОАСК, в которой глава ОАСК рассказывает о готовности признать отсутствие коалиции по мотивам мести постмайданной власти.

Приведенный НАБУ диалог выглядит следующим образом:

Глава ОАСК: "Не, да обос ** лись там, б **. Саша (вероятно нардеп - НАБУ) звонил, говорил:" Б **, ты что, гонишь, б **, вы сейчас установите, что нет коалиции? "

Судья ОАСК: "И что, на что оно повлияет?"

Председатель ОАСК: "Я говорю:" Саша, так а чего ты это, сомневался в нашей политической проституции? Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить ".

  • Напомним, после прихода к власти Владимира Зеленского одним из первых его решений был досрочный роспуск Верховной Рады. Свое решение Зеленский аргументировал отсутствием коалиции, хотя Рада работала, рассматривая и принимая важные законы, в частности об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
  • Несмотря на обжалование решения Зеленского в судебном порядке Рада была досрочно распущена, а на новых парламентских выборах абсолютное большинство голосов получила партия "Слуга народа", что позволило ей сформировать так называемое "монобольшинство", достаточное для принятия законов без коалиции с другими политсилами.
  • 17 июля 2020 в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.
  • Главе ОАСК судье Павлу Вовку, его заместителю, еще 5 судьям и руководителю Госсудадминистрации объявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти.
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