"Обос ** лись б **": НАБУ заявил, что ОАСК в 2019 году рассматривал иск об отсутствии в Раде коалиции с позиции мести постмайданной власти
17 июля, 2020, 20:37
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти
Об этом говорится в обнародованном НАБУ фильме "Злоупотребление в ОАСК: новые эпизоды".
НАБУ приводит запись разговора главы ОАСК с судьей ОАСК, в которой глава ОАСК рассказывает о готовности признать отсутствие коалиции по мотивам мести постмайданной власти.
Приведенный НАБУ диалог выглядит следующим образом:
Глава ОАСК: "Не, да обос ** лись там, б **. Саша (вероятно нардеп - НАБУ) звонил, говорил:" Б **, ты что, гонишь, б **, вы сейчас установите, что нет коалиции? "
Судья ОАСК: "И что, на что оно повлияет?"
Председатель ОАСК: "Я говорю:" Саша, так а чего ты это, сомневался в нашей политической проституции? Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить ".
- Напомним, после прихода к власти Владимира Зеленского одним из первых его решений был досрочный роспуск Верховной Рады. Свое решение Зеленский аргументировал отсутствием коалиции, хотя Рада работала, рассматривая и принимая важные законы, в частности об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- Несмотря на обжалование решения Зеленского в судебном порядке Рада была досрочно распущена, а на новых парламентских выборах абсолютное большинство голосов получила партия "Слуга народа", что позволило ей сформировать так называемое "монобольшинство", достаточное для принятия законов без коалиции с другими политсилами.
- 17 июля 2020 в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.
- Главе ОАСК судье Павлу Вовку, его заместителю, еще 5 судьям и руководителю Госсудадминистрации объявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти.
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-