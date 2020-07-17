"Обос ** лись б **": НАБУ заявил, что ОАСК в 2019 году рассматривал иск об отсутствии в Раде коалиции с позиции мести постмайданной власти

17 июля, 2020, 20:37

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти

Об этом говорится в обнародованном НАБУ фильме "Злоупотребление в ОАСК: новые эпизоды".

НАБУ приводит запись разговора главы ОАСК с судьей ОАСК, в которой глава ОАСК рассказывает о готовности признать отсутствие коалиции по мотивам мести постмайданной власти.

Приведенный НАБУ диалог выглядит следующим образом:

Глава ОАСК: "Не, да обос ** лись там, б **. Саша (вероятно нардеп - НАБУ) звонил, говорил:" Б **, ты что, гонишь, б **, вы сейчас установите, что нет коалиции? "

Судья ОАСК: "И что, на что оно повлияет?"

Председатель ОАСК: "Я говорю:" Саша, так а чего ты это, сомневался в нашей политической проституции? Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить ".