ВАКС избрал меру пресечения главе ГСУ Холоднюку по делу ОАСК
Об этом сообщает "Украинская правда".
О залоге в 1 млн ходатайствовала прокуратура.
Но ВАКС избрал меру пресечения в виде личного обязательства, таким образом частично удовлетворив ходатайство прокуратуры.
Отметим, что 17 июля детективы НАБУ проведи обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.
По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
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