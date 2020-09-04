"В качестве свидетеля": ГБР вызывает Лероса на допрос
Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" в Facеbook .
"Народного депутата Украины Гео Лероса снова вызывают на допрос. Вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, по обстоятельствам уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что уголовное производство открыто 25 августа.
Основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", в котором предположили, что депутат уклонился от уплаты налогов.
Отмечается, что допрос назначен на 8 сентября на 10.00.
- Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний .
- Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции.
- Народные депутаты от "Слуги народа" исключили из парламентской фракции Гео Лероса.
- Впоследствии, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа", заявив, что у него "нет реакции на предателей страны" .
- Гео Лерос отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о "взяточниках и предателях", заявив, "я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку".
- Впоследствии, Лерос заявил о давлении на депутатов монобольшинства со стороны президента Владимира Зеленского перед голосованием за его исключение из фракции "Слуга народа".
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