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Espreso.tvОбщество"В качестве свидетеля": ГБР вызывает Лероса на допрос

"В качестве свидетеля": ГБР вызывает Лероса на допрос


фото: censor.net
Государственное бюро расследований вызывает нардепа Гео Лероса на допрос в качестве свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" в Facеbook .

"Народного депутата Украины Гео Лероса снова вызывают на допрос. Вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, по обстоятельствам уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уголовное производство открыто 25 августа.

Основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", в котором предположили, что депутат уклонился от уплаты налогов.

Отмечается, что допрос назначен на 8 сентября на 10.00.

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