Зеленский дал команду собирать подписи за исключение меня из фракции, - Лерос
Об этом народный депутат от фракции Слуга народа Гео Лерос заявил в комментарии Еспресо.TV в кулуарах Верховной Рады.
Он прокомментировал информацию о том, что народные депутаты от "слуг народа" собирают в Раде подписи о его исключении из фракции.
"Мне коллеги сказали, что президент Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду запустить механизм сбора подписей по исключению меня из фракции. Для меня это хороший маркер посмотреть, какими методами действуют народные депутаты. В Офисе президента прекрасно видят, какой градус коррупции присутствует в государстве. Такая ситуация - это маркер посмотреть, кто солидарен с такой позицией, а кто нет ", - сказал Лерос.
Лерос отметил, что если его все-таки исключат из фракции, то он планирует оставаться внефракционным народным депутатом.
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Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний .
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