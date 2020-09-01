Зеленский дал команду собирать подписи за исключение меня из фракции, - Лерос

1 сентября, 2020, 15:57

Лерос заявил, что Зеленский лично позвонил Арахамии и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции

Об этом народный депутат от фракции Слуга народа Гео Лерос заявил в комментарии Еспресо.TV в кулуарах Верховной Рады.

Он прокомментировал информацию о том, что народные депутаты от "слуг народа" собирают в Раде подписи о его исключении из фракции.

"Мне коллеги сказали, что президент Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду запустить механизм сбора подписей по исключению меня из фракции. Для меня это хороший маркер посмотреть, какими методами действуют народные депутаты. В Офисе президента прекрасно видят, какой градус коррупции присутствует в государстве. Такая ситуация - это маркер посмотреть, кто солидарен с такой позицией, а кто нет ", - сказал Лерос.

Лерос отметил, что если его все-таки исключат из фракции, то он планирует оставаться внефракционным народным депутатом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb