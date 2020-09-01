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Espreso.tvОбществоЗеленский дал команду собирать подписи за исключение меня из фракции, - Лерос

Зеленский дал команду собирать подписи за исключение меня из фракции, - Лерос


фото: dialog.ua
Лерос заявил, что Зеленский лично позвонил Арахамии и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции

Об этом народный депутат от фракции Слуга народа Гео Лерос заявил в комментарии Еспресо.TV в кулуарах Верховной Рады.

Он прокомментировал информацию о том, что народные депутаты от "слуг народа" собирают в Раде подписи о его исключении из фракции.

"Мне коллеги сказали, что президент Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду запустить механизм сбора подписей по исключению меня из фракции. Для меня это хороший маркер посмотреть, какими методами действуют народные депутаты. В Офисе президента прекрасно видят, какой градус коррупции присутствует в государстве. Такая ситуация - это маркер посмотреть, кто солидарен с такой позицией, а кто нет ", - сказал Лерос.

Лерос отметил, что если его все-таки исключат из фракции, то он планирует оставаться внефракционным народным депутатом.

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  • Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний .

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