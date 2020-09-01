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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" приняли решение исключить Гео Лероса из фракции

"Слуги народа" приняли решение исключить Гео Лероса из фракции

Народные депутаты от "Слуги народа" исключили из парламентской фракции Гео Лероса

Об этом сообщает пресс-служба фракции.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

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