"Слуги народа" приняли решение исключить Гео Лероса из фракции
1 сентября, 2020, 19:06
Народные депутаты от "Слуги народа" исключили из парламентской фракции Гео Лероса
Об этом сообщает пресс-служба фракции.
"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний.
- Впоследствии, нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что "слуги" собирают подписи за исключение Гео Лероса из фракции.
- Сам Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции.
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