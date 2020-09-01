"Слуги народа" приняли решение исключить Гео Лероса из фракции

1 сентября, 2020, 19:06

Народные депутаты от "Слуги народа" исключили из парламентской фракции Гео Лероса

Об этом сообщает пресс-служба фракции.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний.

Впоследствии, нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что "слуги" собирают подписи за исключение Гео Лероса из фракции.

Сам Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции.

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