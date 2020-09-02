"Нет никакой реакции на взяточников и предателей страны": Зеленский прокомментировал исключение Лероса из "Слуги народа"
2 сентября, 2020, 13:45
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа", заявив, что у него "нет реакции на предателей страны"
Об этом он заявил во время брифинга.
Зеленский, комментируя исключение народного депутата Гео Лерос из фракции "Слуга народа", заявил, что у него "нет никакой реакции на взяточников".
"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?", - подчеркнул президент.
- Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний.
- Впоследствии, нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что "слуги" собирают подписи за исключение Гео Лероса из фракции.
- Сам Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции.
- Народные депутаты от "Слуги народа" исключили из парламентской фракции Гео Лероса.
- Впоследствии, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции.
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