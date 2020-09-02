"Нет никакой реакции на взяточников и предателей страны": Зеленский прокомментировал исключение Лероса из "Слуги народа"

2 сентября, 2020, 13:45

Об этом он заявил во время брифинга.

Зеленский, комментируя исключение народного депутата Гео Лерос из фракции "Слуга народа", заявил, что у него "нет никакой реакции на взяточников".

"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?", - подчеркнул президент.

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