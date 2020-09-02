Ваш след в истории - это материалы о государственной измене, - Лерос отреагировал на заявление Зеленского о "взяточниках"

2 сентября, 2020, 15:12

Нардеп Гео Лерос отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского относительно "взяточников и предателей", заявив, "я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку"

Об этом он написал на странице в Facebook .

"Господин президент, я никогда не был чиновником, не клоун с 95 квартала и не ларечный решала, мне взяток не дают. Вы всех оговариваете как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее ложите деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК ", - отметил нардеп.

Лерос также подчеркнул: "относительно предателя, запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене".

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