Ваш след в истории - это материалы о государственной измене, - Лерос отреагировал на заявление Зеленского о "взяточниках"
Об этом он написал на странице в Facebook .
"Господин президент, я никогда не был чиновником, не клоун с 95 квартала и не ларечный решала, мне взяток не дают. Вы всех оговариваете как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее ложите деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК ", - отметил нардеп.
Лерос также подчеркнул: "относительно предателя, запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене".
- Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний .
- Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции.
- Народные депутаты от "Слуги народа" исключили из парламентской фракции Гео Лероса.
- Впоследствии, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лерос из фракции "Слуга народа", заявив, что у него "нет реакции на предателей страны" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-